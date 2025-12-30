All als Spiegelbild: Winzer greift nach Sternen

„Neue Reben braucht das Land“: Kosmische Ausmaße nimmt die innovative Weinserie von Josef Umathum an.
Spitzenwinzer Josef Umathum aus Frauenkirchen ist ein Visionär. Seine Leidenschaft für die Arbeit spiegelt sich in seinem vinophilen Weltbild wider. Mit Weitblick greift er nach den Sternen. Liebevoll nennt der Vorreiter seine Neo-Serie an PIWI-Weinen – also nachhaltig produzierten Weinen aus Rebsorten mit Resistenzeigenschaften – „mein Planetarium“. Dahinter stecken edle Tropfen, benannt nach Himmelskörpern, wie dem tiefroten Mars „wild und ungestüm“, der weißen Venus „vollmundig, geschmeidig“ oder Saturn „ausgeglichen und geschmackvoll“.
Reise durch das Sonnensystem
Die Verkostung ist wie eine genussvolle Entdeckungsreise durch unser Sonnensystem und darüber hinaus. Die neuen Sorten gelten als die „jungen Wilden“. Als ihre „Großmutter“, die Bodenständigkeit verkörpert, bezeichnet Umathum die historische, pannonische Rebsorte „Lindenblättrige“. „Neue Reben braucht das Land“, lautet sein Credo. Aus Sicht des Top-Winzers verlangt der Weinbau nach einer grundlegenden Erneuerung.
„Es braucht weniger Alkoholgehalt, einen unbeschwerten Zugang zum Thema Wein und ebenso andere Geschmackserlebnisse. Doch vor allem braucht es Rebsorten mit mehr Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit, Hitze und Pilzkrankheiten, um Anforderungen aufgrund der Klimaveränderung zu meistern“, erklärt er.
Biodiversität wird gefördert
Umweltschutz nimmt das Weingut Umathum seit jeher ernst. „Dank der neuen Sorten kann bis zu 80 Prozent Pflanzenschutz eingespart werden und trotzdem sind die Trauben gesünder“, weiß der Hausherr. Er fördert die Biodiversität unter anderem durch Kräuter und Obstbäume zwischen den Reben.
Blick zurück: Josef Umathum hat schon vor mehr als 30 Jahren begonnen, die Reben zu selektionieren. Längst wurden neue, angepasste und resistentere Sorten gepflanzt – so wie die vinophilen Gestirne aus seinem „Planetarium“, gezogen aus einzelnen Traubenkernen. „Ein Wunder der Natur, vergleichbar mit einem Himmelskörper im schier unendlichen Kosmos.“
Name steht für Umdenken
Der Winzer bleibt mit beiden Beinen am Boden und schlägt gleichzeitig im Zuge des Weingenusses eine Brücke ins „Kräuterreich“ von Top-Gastronomen wie dem Vier-Hauben-Koch Vitus Winkler. „Der Kosmos im Einklang.“ Sehr charakteristisch für Umathum – sein Name steht genauso für Umdenken. Dieser umfassende Prozess soll 2026 voller Zuversicht weitergehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.