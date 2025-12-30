All als Spiegelbild: Winzer greift nach Sternen

Reise durch das Sonnensystem

Die Verkostung ist wie eine genussvolle Entdeckungsreise durch unser Sonnensystem und darüber hinaus. Die neuen Sorten gelten als die „jungen Wilden“. Als ihre „Großmutter“, die Bodenständigkeit verkörpert, bezeichnet Umathum die historische, pannonische Rebsorte „Lindenblättrige“. „Neue Reben braucht das Land“, lautet sein Credo. Aus Sicht des Top-Winzers verlangt der Weinbau nach einer grundlegenden Erneuerung.