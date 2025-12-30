Straftaten via Handy sind jetzt im Vormarsch

„Wenn ich jemanden direkt auf der Straße bedrohen würde, wäre ich in diesem Moment mit der Angst, dem Entsetzen und dem Leid des Opfers konfrontiert. Das macht etwas mit den Tätern oder verhindert in vielen Fällen Schlimmeres. In der digitalen Welt ist diese Konfrontation mit den Auswirkungen der Tat meist nicht vorhanden“, gibt Grohs zu bedenken.