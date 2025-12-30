Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Digitale Gewalt

Straftaten via Handy sind jetzt im Vormarsch

Burgenland
30.12.2025 10:50
Immer öfter ist das Handy die Drehscheibe für Delikte.
Immer öfter ist das Handy die Drehscheibe für Delikte.(Bild: AFP/ARUN SANKAR)

Kriminalität und Gewalt werden digitaler. Ob Drohungen, Mobbing oder Stalking – Internet und Suchtverhalten spielen eine größere Rolle.

0 Kommentare

Selbst Gewaltdelikte unterliegen einem Wandel der Zeit. Das Handy und moderne Technologien gewinnen an Einfluss. Das kann der Verein Neustart, der 2025 im Burgenland knapp 1000 Gefährder – davon 700 allein in der Bewährungshilfe und Gewaltpräventionsberatung – betreut hat, nur bestätigen. „Die Zahl an Zuweisungen ist kein Zufall, sondern ein klares Signal: Resozialisierungsmaßnahmen werden gebraucht, auf sie wird vertraut“, sagt Leiter Alexander Grohs. Opferschutzorientierte Täterarbeit wirkt. Staatsanwaltschaften, Gericht und Polizei setzen darauf.

Höhere Strafen bei „Cyberflashing“
Eine Neuerung ist die Erweiterung der Strafmöglichkeiten bei „Cyberflashing“ – also, digitaler sexueller Belästigung beim ungewollten Zusenden von intimen Bildern. Das ist eine Reaktion der Behörden auf den besorgniserregenden Trend, wonach die Kriminalität im digitalen Raum weiter steigt. „Der Zusammenhang zwischen digitaler Suchtentwicklung und strafbarem Verhalten hat deutlich an Relevanz gewonnen“, weiß Grohs aus beruflicher Erfahrung.

Zitat Icon

Immer wichtiger wird, den Fokus auf digitale Suchtentwicklung zu legen. Die Verbindung zu Straftaten gewinnt an Relevanz.

Alexander Grohs, Verein Neustart

Bild: Karl Grammer

Kein direktes Opfer
Zunehmend würden sich problematische Muster zwischen der Social-Media-Nutzung und Gewalt zeigen. „Digitale Sucht senkt Hemmschwellen und verstärkt Impulsivität, wodurch Gewalt schneller ausgelöst und gerechtfertigt wird – sei es durch Drohungen, Mobbing, Stalking oder bei extremistischen Haltungen“, erklärt der Neustart-Leiter. Noch dazu führe das Fehlen eines direkten Opfers zur leichteren, in etlichen Fällen sogar oftmaligen Tathandlung, merkt er an.

„Wenn ich jemanden direkt auf der Straße bedrohen würde, wäre ich in diesem Moment mit der Angst, dem Entsetzen und dem Leid des Opfers konfrontiert. Das macht etwas mit den Tätern oder verhindert in vielen Fällen Schlimmeres. In der digitalen Welt ist diese Konfrontation mit den Auswirkungen der Tat meist nicht vorhanden“, gibt Grohs zu bedenken.

Lesen Sie auch:
Abseits der Zelle: Im Auftrag der Justiz führt der Verein Neustart Bewährungshilfe durch.
Bewährungshilfe
Der steinige Weg zurück in ein normales Leben
05.12.2025

Grundlegende Verhaltensänderung
Neustart versucht daher, mittels gezielter Auseinandersetzung der Straftäter mit Schwerpunkten wie den Delikthintergründen, der Grenzsetzung, Normverdeutlichung und Opferempathie eine grundlegende Verhaltensänderung zu erwirken. „Nur so kann Opferschutz effektiv funktionieren.“ 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
1° / 3°
Symbol heiter
Güssing
-6° / 3°
Symbol wolkig
Mattersburg
-2° / 2°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-1° / 2°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-3° / 2°
Symbol wolkig

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
127.889 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
96.562 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
81.601 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Burgenland
Kosmischer Weingenuss
All als Spiegelbild: Winzer greift nach Sternen
Im Westen von Ungarn
Österreicher wochenlang vermisst – Leiche gefunden
Bitte um Aufklärung
Wirbel um blaues Polit-Feuerwerk rund um Silvester
Weniger Knallerei
Silvester: Leise Lasershow für alle Vierbeiner
Neues Modell startet
Pflege- und Sozialberatung: Landesweiter Ausbau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf