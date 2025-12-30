Straftaten via Handy sind jetzt im Vormarsch

Kriminalität und Gewalt werden digitaler. Ob Drohungen, Mobbing oder Stalking – Internet und Suchtverhalten spielen eine größere Rolle.
Selbst Gewaltdelikte unterliegen einem Wandel der Zeit. Das Handy und moderne Technologien gewinnen an Einfluss. Das kann der Verein Neustart, der 2025 im Burgenland knapp 1000 Gefährder – davon 700 allein in der Bewährungshilfe und Gewaltpräventionsberatung – betreut hat, nur bestätigen. „Die Zahl an Zuweisungen ist kein Zufall, sondern ein klares Signal: Resozialisierungsmaßnahmen werden gebraucht, auf sie wird vertraut“, sagt Leiter Alexander Grohs. Opferschutzorientierte Täterarbeit wirkt. Staatsanwaltschaften, Gericht und Polizei setzen darauf.
Höhere Strafen bei „Cyberflashing“
Eine Neuerung ist die Erweiterung der Strafmöglichkeiten bei „Cyberflashing“ – also, digitaler sexueller Belästigung beim ungewollten Zusenden von intimen Bildern. Das ist eine Reaktion der Behörden auf den besorgniserregenden Trend, wonach die Kriminalität im digitalen Raum weiter steigt. „Der Zusammenhang zwischen digitaler Suchtentwicklung und strafbarem Verhalten hat deutlich an Relevanz gewonnen“, weiß Grohs aus beruflicher Erfahrung.
Immer wichtiger wird, den Fokus auf digitale Suchtentwicklung zu legen. Die Verbindung zu Straftaten gewinnt an Relevanz.
Alexander Grohs, Verein Neustart
Bild: Karl Grammer
Kein direktes Opfer
Zunehmend würden sich problematische Muster zwischen der Social-Media-Nutzung und Gewalt zeigen. „Digitale Sucht senkt Hemmschwellen und verstärkt Impulsivität, wodurch Gewalt schneller ausgelöst und gerechtfertigt wird – sei es durch Drohungen, Mobbing, Stalking oder bei extremistischen Haltungen“, erklärt der Neustart-Leiter. Noch dazu führe das Fehlen eines direkten Opfers zur leichteren, in etlichen Fällen sogar oftmaligen Tathandlung, merkt er an.
„Wenn ich jemanden direkt auf der Straße bedrohen würde, wäre ich in diesem Moment mit der Angst, dem Entsetzen und dem Leid des Opfers konfrontiert. Das macht etwas mit den Tätern oder verhindert in vielen Fällen Schlimmeres. In der digitalen Welt ist diese Konfrontation mit den Auswirkungen der Tat meist nicht vorhanden“, gibt Grohs zu bedenken.
Grundlegende Verhaltensänderung
Neustart versucht daher, mittels gezielter Auseinandersetzung der Straftäter mit Schwerpunkten wie den Delikthintergründen, der Grenzsetzung, Normverdeutlichung und Opferempathie eine grundlegende Verhaltensänderung zu erwirken. „Nur so kann Opferschutz effektiv funktionieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.