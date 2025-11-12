Leuchtendes Schauspiel am Kärntner Nachthimmel

Polarlichter entstehen, wenn Teilchen des Sonnenwinds auf die Erdatmosphäre treffen. Bei starken Sonneneruptionen schleudert die Sonne große Mengen energiereicher Protonen und Elektronen ins All. Nach ein bis drei Tagen erreichen sie die Erde und stoßen dort auf ihr Magnetfeld – der Beginn eines faszinierenden Himmelsschauspiels.