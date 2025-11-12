Influencerin täuschte „aus Verzweiflung“ Krebs vor

Ließ Spendenseite „sofort schließen“

„Ich habe gesagt, ich hätte Krebs – es war ein dummer Satz, den ich zutiefst bereue“, sagte Miller in dem Video. Die Falschaussage stamme aus dem Jahr 2017, einer Zeit, in der es ihr psychisch „extrem schlecht“ gegangen sei. Sie habe damals ihren Partner und ihren Job verloren, sei depressiv und suizidgefährdet gewesen. „Ich habe das nicht getan, um Menschen zu betrügen oder Geld zu machen“, betonte sie. „Ich tat es aus Verzweiflung, um die Menschen in meinem Leben bei mir zu halten.“