Influencerin täuschte „aus Verzweiflung“ Krebs vor

Die britische TikTok-Influencerin Brittany Miller hat öffentlich zugegeben, ihre frühere Krebsdiagnose erfunden zu haben. In einem emotionalen Video entschuldigte sich die 29-Jährige bei ihren rund 3,5 Millionen Followern für die Lüge – und erklärte, sie habe die Geschichte in einer Zeit schwerer psychischer Probleme erfunden.
Ausgelöst wurde das neue Aufsehen durch Bilder einer alten Spendenkampagne, die in den sozialen Medien erneut die Runde machten. Darin wurde behauptet, Miller leide an Magenkrebs im dritten Stadium.
Die Influencerin, die ursprünglich aus Oxfordshire stammt und heute vor allem Koch- und Familieninhalte veröffentlicht, reagierte darauf mit einem ausführlichen Statement.
Ließ Spendenseite „sofort schließen“
„Ich habe gesagt, ich hätte Krebs – es war ein dummer Satz, den ich zutiefst bereue“, sagte Miller in dem Video. Die Falschaussage stamme aus dem Jahr 2017, einer Zeit, in der es ihr psychisch „extrem schlecht“ gegangen sei. Sie habe damals ihren Partner und ihren Job verloren, sei depressiv und suizidgefährdet gewesen. „Ich habe das nicht getan, um Menschen zu betrügen oder Geld zu machen“, betonte sie. „Ich tat es aus Verzweiflung, um die Menschen in meinem Leben bei mir zu halten.“
Laut Miller sei eine Freundin auf eigene Initiative hin eine Spendenaktion in ihrem Namen gestartet. „Sobald ich sah, dass Geld einging – es waren zwei Spenden – ließ ich die Seite sofort schließen. Ich habe keinen Cent genommen“, erklärte sie.
Britische Medien wie „The Sun“ und „The Mirror“ berichteten, Miller sei 2020 wegen Betrugs durch falsche Angaben verurteilt worden. Die BBC wiederum zitiert die Polizei von Thames Valley, die diese Berichte nicht bestätigen konnte – die Ermittlungen seien demnach abgeschlossen.
Heute produziert Miller auf TikTok vor allem Videos über Kindererziehung, Kochen und Lifestyle. In ihrem Entschuldigungs-Video sagte sie, sie arbeite daran, „die beste Version meiner selbst“ zu werden. Und: „Ich weiß, wie schrecklich diese Krankheit ist und wie sehr sie Menschen trifft. Dafür tut es mir unendlich leid.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.