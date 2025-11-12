Vorteilswelt
Tränenreiches Video

Influencerin täuschte „aus Verzweiflung“ Krebs vor

Viral
12.11.2025 13:33
Auf der Jagd nach Likes kennen einige Influencer keinerlei Hemmungen – nun ist eine ...
Auf der Jagd nach Likes kennen einige Influencer keinerlei Hemmungen – nun ist eine vermeintliche Krebserkrankung aufgeflogen.(Bild: metamorworks - stock.adobe.com)

Die britische TikTok-Influencerin Brittany Miller hat öffentlich zugegeben, ihre frühere Krebsdiagnose erfunden zu haben. In einem emotionalen Video entschuldigte sich die 29-Jährige bei ihren rund 3,5 Millionen Followern für die Lüge – und erklärte, sie habe die Geschichte in einer Zeit schwerer psychischer Probleme erfunden.

0 Kommentare

Ausgelöst wurde das neue Aufsehen durch Bilder einer alten Spendenkampagne, die in den sozialen Medien erneut die Runde machten. Darin wurde behauptet, Miller leide an Magenkrebs im dritten Stadium.

Die Influencerin, die ursprünglich aus Oxfordshire stammt und heute vor allem Koch- und Familieninhalte veröffentlicht, reagierte darauf mit einem ausführlichen Statement.

Ließ Spendenseite „sofort schließen“
„Ich habe gesagt, ich hätte Krebs – es war ein dummer Satz, den ich zutiefst bereue“, sagte Miller in dem Video. Die Falschaussage stamme aus dem Jahr 2017, einer Zeit, in der es ihr psychisch „extrem schlecht“ gegangen sei. Sie habe damals ihren Partner und ihren Job verloren, sei depressiv und suizidgefährdet gewesen. „Ich habe das nicht getan, um Menschen zu betrügen oder Geld zu machen“, betonte sie. „Ich tat es aus Verzweiflung, um die Menschen in meinem Leben bei mir zu halten.“

Laut Miller sei eine Freundin auf eigene Initiative hin eine Spendenaktion in ihrem Namen gestartet. „Sobald ich sah, dass Geld einging – es waren zwei Spenden – ließ ich die Seite sofort schließen. Ich habe keinen Cent genommen“, erklärte sie.

Britische Medien wie „The Sun“ und „The Mirror“ berichteten, Miller sei 2020 wegen Betrugs durch falsche Angaben verurteilt worden. Die BBC wiederum zitiert die Polizei von Thames Valley, die diese Berichte nicht bestätigen konnte – die Ermittlungen seien demnach abgeschlossen.

Heute produziert Miller auf TikTok vor allem Videos über Kindererziehung, Kochen und Lifestyle. In ihrem Entschuldigungs-Video sagte sie, sie arbeite daran, „die beste Version meiner selbst“ zu werden. Und: „Ich weiß, wie schrecklich diese Krankheit ist und wie sehr sie Menschen trifft. Dafür tut es mir unendlich leid.“

