Syriens Präsident spielt Basketball mit Generälen

Ein paar Korbwürfe vor Treffen mit Trump

Trotz der hohen Erwartungen und des großen Drucks gibt sich Sharaa nach außen locker. Dies sollen wohl auch Aufnahmen, die in sozialen Medien verbreitet werden, vermitteln. In diesen sieht man den syrischen Staatschef beim Basketballspielen mit hochrangigen US-Militärs (siehe Posting unten). Dabei handelt es sich um Admiral Brad Cooper, Leiter des US-Zentralkommandos, und Brigadegeneral Kevin Lambert, der die „Operation Inherent Resolve“ – als die internationale Anti-IS-Koalition – leitet. Der Zusammenschnitt zeigt die besten Würfe der Beteiligten.