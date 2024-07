Influencerin Ferragni muss 1,2 Mio. Euro zahlen

Die Influencerin hatte ihrer Fangemeinde glauben lassen, dass der Erlös zu großen Teilen an eine Kinderkrebsstation gehe, was nicht der Fall war, lautet der Vorwurf der Kartellbehörde. Diese einigte sich jetzt mit Ferragni darauf, dass sie in drei Jahren 1,2 Millionen Euro an die Wohltätigkeitsorganisation „I Bambini delle Fate“ zahle, die sich um Projekte zugunsten von Kindern kümmert.