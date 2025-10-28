Influencer postete kurz vor Tod noch ein Video

Er war erst 25 Jahre jung und für seine Finanz- und Lifestylevideos bekannt, doch Ben Bader begeisterte seine Follower vor allem mit seiner unerschütterlichen guten Laune. Nun verkündigte dessen Freundin Reem auf Social Media die schreckliche Nachricht: Ben ist plötzlich verstorben – und noch kann niemand sagen, warum.
Ben sei weder krank gewesen, noch hätte er über Unwohlsein geklagt. Die geschockte Familie stehe vor einem Rätsel. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.
„Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt“, weint Reem vor der Kamera. „Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe.“ Er sei immer „positiv eingestellt“ gewesen und habe „wirklich jeden Menschen, den er traf, geliebt“, spricht sie weiter.
Sie fühle sich „verloren“, alles sei „extrem plötzlich geschehen“. Wenige Stunden vor seinem Tod habe Reem noch mit ihrem Freund telefoniert. Er sei „so glücklich unud ganz normal, lächelte und war so witzig“, berichtet sie.
Mehr als 200.000 Follower
Kurz vor seinem Tod hatte der Influencer noch ein Video für seine ingesamt 200.000 Follower gepostet. „Ich fühle mich am besten, wenn ich vorankomme“, sagte er in dem Clip. Ben hatte auf Instagram, X und TikTok mehr als 200.000 Follower.
„Das war die Person, die ich heiraten wollte, mit der ich Kinder haben wollte, mit der ich so viele Pläne hatte“, so Reem voller Tränen. Bens Fans trauern mit ihr.
