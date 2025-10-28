Influencer postete kurz vor Tod noch ein Video

„Die letzten Tage waren die härtesten Tage meines ganzen Lebens. Ich habe so etwas noch nie zuvor erlebt“, weint Reem vor der Kamera. „Ben war der netteste, fürsorglichste und großzügigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe.“ Er sei immer „positiv eingestellt“ gewesen und habe „wirklich jeden Menschen, den er traf, geliebt“, spricht sie weiter.