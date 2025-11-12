Ein Jahr verschollen: Kater „Spot“ ist wieder da!

Noch am selben Tag wieder bei Familie

„Solche Momente sind einfach unbezahlbar. Wenn ein Tier nach so langer Zeit wieder in die Arme seiner Familie zurückkehrt, ist das pure Freude“, sagt TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Noch am selben Tag durften die Halter ihren Liebling wieder in die Arme schließen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir ,Spot‘ jemals wiedersehen. Es fühlt sich an wie ein kleines Wunder“, so die Familie.