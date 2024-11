Warum Wien Karl Lueger nie loswerden wird

Karl Lueger hat unleugbar gegen Juden und auch immer gegen die ungarische „Reichshälfte“ polemisiert, aber er hat die Integration von Zuwanderern aus anderen Teilen der Monarchie vorangetrieben, diese in wichtige Positionen der Wiener Stadtverwaltung gehievt und immer öffentlich verteidigt: „Lasst mir meine Böhm in Ruh’“, war eines seiner geflügelten Worte. Wien war für ihn eine in Sprache und Kultur „deutsche“ Stadt – weshalb er eine knallharte Assimilation der Zuwanderer in die hiesige Mehrheitsgesellschaft einforderte -, aber er war ein österreichischer Patriot, der immer gegen jene wetterte, die laut von einem Anschluss der deutschsprachigen Reichsteile des Habsburgischen Vielvölkerstaates an das deutsche Kaiserreich, den neuen deutschen Nationalstaat, schwärmten.