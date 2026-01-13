Die Pension Schöller landet in den Roaring Sixties

Der damalige Direktor Alexander Pschill rückte fortan Caroves komödiantische Seite verstärkt ins Rampenlicht: „Ich fühle mich auf der lustigen Seite schon sehr wohl, aber nicht nur. Ich mag alle Seiten. Das Schöne ist, dass sich die verschiedenen Genres Musical, Schauspiel, Oper und Ballett mittlerweile im Theater mischen – das ist fantastisch. So wie auch in der „Pension Schöller“, wo es natürlich witzig zugeht, ich aber auch die Traurigkeit in meiner Figur zeigen kann. Das ist das Schöne, und das ist das, was mich am meisten interessiert. Ich suche bei meinen Rollen immer nach persönlichen Anknüpfungspunkten, das heißt, ich muss irgendein Verständnis für eine Figur haben, um sie gut spielen zu können!“