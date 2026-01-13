Notquartiere stocken auf: Auch Platz für Ukrainer?

Die Eiseskälte der vergangenen Wochen brachten Notquartiere für Obdachlose an ihre Belastungsgrenzen. Zudem stehen nach dem Aufnahmestopp im Ukraine-Ankunftszentrum in Hietzing auch Ukraine-Vertriebene auf der Straße.
Aufgrund der klirrenden Kälte der vergangenen Tage wurden in zwei Partnerorganisationen des Fonds Soziales Wien (FSW) 40 weitere Notquartier-Plätze für obdachlose Menschen geschaffen. Insgesamt stockte man die bestehenden 1000 Plätze im Winterpaket heuer um 70 weitere auf.
„Wenn wir sagen, dass in Wien niemand in der Kälte auf der Straße nächtigen muss, dann meinen wir das auch so“, sagt Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). De facto schickte man kürzlich aber Menschen auf die Straße.
Denn neu ankommende Ukraine-Vertriebene haben in Wien mit dem Aufnahmestopp des Ankunftszentrums in Hietzing keinen Anlaufpunkt mehr, wie Hilfsorganisationen und zuletzt die Grünen kritisierten. Grund ist ein Kompetenzstreit zwischen Bund und Länder, wie die „Krone“ berichtete.
Platz für Ukrainer?
Einen Zulauf von Ukraine-Vertriebenen in den Notquartieren merke man zwar noch nicht, heißt es auf „Krone“-Anfrage vom Büro Hackers. Die Türen werde man aber nicht schließen, sollten Ukrainer um Hilfe bitten.
