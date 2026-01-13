Wiener Tschetschenen-Anführer (25) vor Gericht

Hauptangeklagter: „Habe keinen einzigen Bewaffneten gesehen“

Beim Eintreffen am Bahnhof Meidling habe er „keinen einzigen Bewaffneten gesehen“, behauptete der Hauptangeklagte. Den Angriff, der sich gegen Syrer richten hätte sollen, aber mehrere junge Afghanen traf, habe er gar nicht mitbekommen: „Ich war zu dem Zeitpunkt schon auf der Meidlinger Hauptstraße.“ Er habe mit der Gewalt nichts zu tun gehabt. Er sei allenfalls „in der Nähe“ gewesen. Weshalb Afghanen verletzt wurden, sei ihm schleierhaft, sagte der 25-Jährige. Diese würden ja ganz anders aussehen als Syrer, verwies er auf angeblich unterschiedliche Frisuren. Syrer würden sich außerdem „mehr westlich“ kleiden, „mit Cargohosen, Bomberjacken“.