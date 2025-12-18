Zusatz-Handicap für den Mega-Pechvogel

Nach vier Kreuzbandrissen startet der Ennstaler Daniel Danklmaier seinen nächsten Comeback-Versuch. Gedanken an Olympia sind ob der viele Hindernisse nicht vorrangig.
Beim Kreuzbandriss von Stefan Eichberger im Abfahrstraining am Dienstag in Gröden hat ein steirischer Landsmann besonders mitgelitten – Daniel Danklmaier hat’s ja im Vorjahr auf der Kamelbuckelstrecke böse erwischt: Es war nach einem Patellasehnenriss bereits sein vierter (!) Kreuzbandriss! Dass der Mann aus Aich (der größte Pechvogel des ÖSV neben Daniel Hemetsberger) nach derart viel Verletzungspech noch immer die Alpin-Speed-Latten anschnallt und sich die verschneiten Weltcup-Hänge runterstürzt, ist kaum zu glauben.
Nach seinem letzten Crash, als es ihn letzten Dezember in Gröden böse zerlegt hatte, stieg der 32-jährige Ex-Abfahrts-Staatsmeister ohne Illusionen in die Olympia-Saison ein: „Nach Gröden mussten ein Band, der Meniskus und eine Knorpelabscherung gerichtet werden. Dass im April eine zweite Operation nötig sein würde, damit hab ich aber nicht gerechnet, das hat mich schon reingeritten. Gesundheitlich passt’s mittlerweile bei mir schon wieder, das Knie hab ich im Griff, wobei es schon noch ’zach’ ist. Aber ich will nicht über die Schmerzen jammern, jetzt muss ich einmal das Vertrauen wieder finden!“
Nach der letzten Operation im April bei Dr. Christian Fink („der kennt mein Knie in- und auswendig“) und der Reha in Gastein ging’s im August zur Vorbereitung nach Chile, danach in die Schweiz und nach Sölden. Und schließlich nach Übersee, wo es leider nicht ganz so gelaufen ist wie erhofft: „Ich hab in Copper Mountain und Beaver Creek leider keinen Renneinsatz gehabt, weil die zweite Abfahrt in ’Beaver’, in der ich Chancen gehabt hätte, abgesagt worden ist.“
Diese Abfahrt wird nun in Italien nachgeholt: „Wobei Gröden für mich die denkbar schlechteste Abfahrt ist. Da hab ich im Gegensatz zum Super G noch nie einen Weltcup-Punkt geholt.“ Dienstag im Training landete Dani auf Rang 59.
Der große Fokus des Ennstalers liegt heuer auf dem neuerlichen harten Weg zurück: „Olympia ist mir eigentlich ziemlich wurscht, denn bis dorthin ist’s ein weiter Weg, zumal ich mich erst in den Weltcup-Rennen qualifizieren muss.“
Problem: Der Verletztenstatus schützt Dani nicht mehr, weil er im Vorjahr drei Rennen bestritten hat, das letzte in Gröden: „Jetzt muss ich mich mit Startnummern um die vierzig herumärgern. Das Problem hatte ich Jahre nicht mehr.“
