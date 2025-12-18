Zusatz-Handicap für den Mega-Pechvogel

Nach seinem letzten Crash, als es ihn letzten Dezember in Gröden böse zerlegt hatte, stieg der 32-jährige Ex-Abfahrts-Staatsmeister ohne Illusionen in die Olympia-Saison ein: „Nach Gröden mussten ein Band, der Meniskus und eine Knorpelabscherung gerichtet werden. Dass im April eine zweite Operation nötig sein würde, damit hab ich aber nicht gerechnet, das hat mich schon reingeritten. Gesundheitlich passt’s mittlerweile bei mir schon wieder, das Knie hab ich im Griff, wobei es schon noch ’zach’ ist. Aber ich will nicht über die Schmerzen jammern, jetzt muss ich einmal das Vertrauen wieder finden!“