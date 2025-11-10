Syriens Präsident kam durch den Seiteneingang

Kurz vor dem Treffen wurde aus Sicherheitskreisen bekannt, dass in den vergangenen Monaten zwei separat geplante Anschläge der radikalislamischen Miliz auf Sharaa vereitelt worden waren. Dies unterstreicht die Bedrohungslage für den neuen Präsidenten, der seine Macht in dem zerrütteten Land festigen will. Trumps Fokus auf Syrien fällt aber auch in eine Phase, in der die US-Regierung versucht, einen von ihr vermittelten Waffenstillstand im Gazastreifen zwischen Israel und der militanten Hamas aufrechtzuerhalten.