Kunasek verschenkt seine Logen in der Oper

Ein bisschen wirkt’s ja aus der Zeit gefallen, aber in Österreich weht halt auch mehr als 100 Jahre nach ihrem Ende ein Hauch der guten, alten Monarchie. So sind in der Grazer Oper und im Schauspielhaus stets Logen für die Landes- und Stadtregierung reserviert. Wie bereits berichtet, stellt Stadtchefin Elke Kahr (KPÖ) ihre Loge gratis jenen zur Verfügung, „für die ein Besuch eine finanzielle Hürde wäre“.