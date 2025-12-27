Kunasek verschenkt seine Logen in der Oper

Der steirische Landeshauptmann stellte seine Logen in der Grazer Oper und im Schauspielhaus karitativen Einrichtungen zur Verfügung. Das Interesse war groß.
Ein bisschen wirkt’s ja aus der Zeit gefallen, aber in Österreich weht halt auch mehr als 100 Jahre nach ihrem Ende ein Hauch der guten, alten Monarchie. So sind in der Grazer Oper und im Schauspielhaus stets Logen für die Landes- und Stadtregierung reserviert. Wie bereits berichtet, stellt Stadtchefin Elke Kahr (KPÖ) ihre Loge gratis jenen zur Verfügung, „für die ein Besuch eine finanzielle Hürde wäre“.
Und auch Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) bietet die Plätze für die LH-Loge in der Oper und im Schauspielhaus diversen Institutionen oder auch Privatpersonen kostenlos zur Verfügung. Die Nachfrage im heurigen Jahr war jedenfalls groß: Die Oper wurde von 140 und das Schauspielhaus von 72 Personen auf Einladung des Landeschefs besucht. Insgesamt wurde also immerhin 212 Interessierten der Kulturbesuch ermöglicht.
Nutznießer waren Einrichtungen wie die Tafel Graz, der Hospizverein Steiermark, die Vinzenzgemeinschaft, das SOS Kinderdorf oder die Caritas. „Ich freue mich, dass die Loge heuer so gut besucht war. Zahlreiche Vereine, Organisationen und kulturbegeisterte Steirerinnen und Steirer sind so in den Genuss von Vorstellungen bekommen“, erklärt Kunasek.
