Gespräche über Asyl

Karner mit zwei Topgästen bei Neujahrskonzert

Innenpolitik
27.12.2025 07:00
Das Neujahrskonzert bietet einen besonderen Rahmen für politische Besuche aus dem Ausland.
Das Neujahrskonzert bietet einen besonderen Rahmen für politische Besuche aus dem Ausland.(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)

Gleich zwei hochkarätige Gäste bringt Innenminister Gerhard Karner zum Neujahrskonzert 2026 mit: den Migrationsminister und Ratsvorsitzenden aus Zypern, Nicholas Ioannides, sowie die finnische Innenministerin Mari Rantanen. 

Es wird am Rande des Besuchs informelle Arbeitsgespräche zu den brennenden Themen Migration, Sicherheit und Asyl geben. Im Fokus des Treffens im Innenministerium werden die rasche Umsetzung der kürzlich auf EU-Ebene angenommenen Verschärfungen des Asylpakts stehen bzw. die nächsten Schritte zur Umsetzung.

Nicholas Ioannides, Migrationsminister und Ratsvorsitzenden aus Zypern
Nicholas Ioannides, Migrationsminister und Ratsvorsitzenden aus Zypern(Bild: AP/Virginia Mayo)
Die finnische Innenministerin Mari Rantanen
Die finnische Innenministerin Mari Rantanen(Bild: EPA/OLIVIER HOSLET)
Der Innenminister legt auch 2026 den Schwerpunkt auf den Kampf gegen illegale Migration.
Der Innenminister legt auch 2026 den Schwerpunkt auf den Kampf gegen illegale Migration.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Übernimmt Ratspräsidentschaft
Zypern übernimmt am Neujahrstag für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft und ist ebenso wie Finnland Teil einer breiten Allianz von EU-Mitgliedstaaten für Asylverfahren und Rückkehrzenten in Staaten außerhalb Europas. Dazu gab es Mitte Dezember einen Brief von 19 Staaten an die EU-Kommission.

„Finnland und Zypern sind starke Partner in einer mittlerweile breiten Allianz für eine europäische Migrationswende. Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas sind dabei wichtige Eckpfeiler“, so Innenminister Gerhard im Vorfeld des Treffens am Neujahrstag.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
