Karner mit zwei Topgästen bei Neujahrskonzert

Es wird am Rande des Besuchs informelle Arbeitsgespräche zu den brennenden Themen Migration, Sicherheit und Asyl geben. Im Fokus des Treffens im Innenministerium werden die rasche Umsetzung der kürzlich auf EU-Ebene angenommenen Verschärfungen des Asylpakts stehen bzw. die nächsten Schritte zur Umsetzung.