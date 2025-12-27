Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier

Anpfiff zum Lions Benefiz Legenden Cup am Samstag im Grazer Sportpark. Christoph Leitgeb, einer der Hallenexperten der Blackies, hat einen Turniersieg und eine Trophäe im Gepäck.
„Heuer gewinnen wir das Ding wieder!“ Christoph Leitgeb, einer von Sturms besten Hallenzauberern, verspricht den Fans der Blackies beim Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden heute im Grazer Sportpark (Einlass ab 14 Uhr) eine schwarz-weiße Hallenshow. Dafür hat er sich intensiv vorbereitet.
„Im ersten Jahr haben wir gewonnen, im zweiten wurden wir Zweiter, letztes Jahr nur Sechster, aber das wird sich heuer ändern“, schmunzelt der 40-jährige Grazer, der 41 Länderspiele, 75 Europacup-Partien, zehn Meistertitel und sechs Cupsiege auf seiner Visitenkarte hat. Zuletzt hat dem Edeltechniker eine Innenbandverletzung zu schaffen gemacht, aber die Halle ist halt seine große Liebe: „Ich hab letzte Woche beim Legendenturnier in Hard mitgespielt und gesehen, dass der Haxn hält.“ Mit Team Österreich (an der Seite von Pepi Schicklgruber) ist er Turniersieger geworden, hat im Finale Altachs Altherren besiegt. „Tor hab ich keines geschossen, aber zumindest zum besten Spieler des Turniers bin ich gewählt worden.“
Mit dem Team Bestattung trickst Sturms Chefscout regelmäßig am Parkett, absolviert auch Spiele – und für den Legendencup hat er ein gutes Gefühl: „Mit Haas, Ehrenreich, Wolf, Prilasnig, Strafner, Stankovic, Muratovic und Kienast sollten wir einen guten Kader haben. Auch Ivo Vastic kommt – und mit Darko Bodul haben wir einen starken Hallenkicker dabei, der aktuell in der Icon League kickt. Außerdem feiert Jakob Jantscher seine Legenden-Premiere, der noch richtig voll im Saft steht.“
Legenden-Turnier, Teilnehmer: Sturm, GAK, Bayern München, Team Kroatien, Rapid, Austria, St. Pauli, Admira.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.