Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lions-Benefiz-Turnier

Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier

Sport-Nachrichten
27.12.2025 07:00
Ivo Vastic, Mitglied von Sturms Jahrhundert-Elf, soll die Fans am Parkett mit Gustostückerln ...
Ivo Vastic, Mitglied von Sturms Jahrhundert-Elf, soll die Fans am Parkett mit Gustostückerln verwöhnen.(Bild: Sepp Pail)

Anpfiff zum Lions Benefiz Legenden Cup am Samstag im Grazer Sportpark.  Christoph Leitgeb, einer der Hallenexperten der Blackies,  hat einen Turniersieg und eine Trophäe im Gepäck.

0 Kommentare

„Heuer gewinnen wir das Ding wieder!“ Christoph Leitgeb, einer von Sturms besten Hallenzauberern, verspricht den Fans der Blackies beim Benefiz-Hallenfußballturnier der Legenden heute im Grazer Sportpark (Einlass ab 14 Uhr) eine schwarz-weiße Hallenshow. Dafür hat er sich intensiv vorbereitet.

„Im ersten Jahr haben wir gewonnen, im zweiten wurden wir Zweiter, letztes Jahr nur Sechster, aber das wird sich heuer ändern“, schmunzelt der 40-jährige Grazer, der 41 Länderspiele, 75 Europacup-Partien, zehn Meistertitel und sechs Cupsiege auf seiner Visitenkarte hat. Zuletzt hat dem Edeltechniker eine Innenbandverletzung zu schaffen gemacht, aber die Halle ist halt seine große Liebe: „Ich hab letzte Woche beim Legendenturnier in Hard mitgespielt und gesehen, dass der Haxn hält.“ Mit Team Österreich (an der Seite von Pepi Schicklgruber) ist er Turniersieger geworden, hat im Finale Altachs Altherren besiegt. „Tor hab ich keines geschossen, aber zumindest zum besten Spieler des Turniers bin ich gewählt worden.“

Jakob Jantscher feiert seine Premiere im Oldie-Team.
Jakob Jantscher feiert seine Premiere im Oldie-Team.(Bild: GEPA)

Mit dem Team Bestattung trickst Sturms Chefscout regelmäßig am Parkett, absolviert auch Spiele – und für den Legendencup hat er ein gutes Gefühl: „Mit Haas, Ehrenreich, Wolf, Prilasnig, Strafner, Stankovic, Muratovic und Kienast sollten wir einen guten Kader haben. Auch Ivo Vastic kommt – und mit Darko Bodul haben wir einen starken Hallenkicker dabei, der aktuell in der Icon League kickt. Außerdem feiert Jakob Jantscher seine Legenden-Premiere, der noch richtig voll im Saft steht.“

Legenden-Turnier, Teilnehmer: Sturm, GAK, Bayern München, Team Kroatien, Rapid, Austria, St. Pauli, Admira.

Porträt von Volker Silli
Volker Silli
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
266.644 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Formel 1
Max Verstappen wechselt im neuen Jahr zu Mercedes
152.247 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
Während Weihnachtsessen brannte Bauernhof nieder
129.573 mal gelesen
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall im Vollbrand.
Mehr Sport-Nachrichten
Lions-Benefiz-Turnier
Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier
Krone Plus Logo
Wer wird Sturm-Coach?
Nächster heißer Kandidat für die Säumel-Nachfolge
Nach vier Jahren
99ers konnten den Stefanitag-Fluch endlich ablegen
Krone Plus Logo
Eichberger im Gespräch
Nach dem Olympia-Aus sind auch Tränen geflossen
Oldie-Gipfel in Graz:
Ein „Akademiker“ trickst im GAK-Legenden-Team

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf