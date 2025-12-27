Die Sturm-Legenden haben das Finale im Visier

„Im ersten Jahr haben wir gewonnen, im zweiten wurden wir Zweiter, letztes Jahr nur Sechster, aber das wird sich heuer ändern“, schmunzelt der 40-jährige Grazer, der 41 Länderspiele, 75 Europacup-Partien, zehn Meistertitel und sechs Cupsiege auf seiner Visitenkarte hat. Zuletzt hat dem Edeltechniker eine Innenbandverletzung zu schaffen gemacht, aber die Halle ist halt seine große Liebe: „Ich hab letzte Woche beim Legendenturnier in Hard mitgespielt und gesehen, dass der Haxn hält.“ Mit Team Österreich (an der Seite von Pepi Schicklgruber) ist er Turniersieger geworden, hat im Finale Altachs Altherren besiegt. „Tor hab ich keines geschossen, aber zumindest zum besten Spieler des Turniers bin ich gewählt worden.“