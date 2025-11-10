Polizist des Jahres gebissen – und dann angezeigt!

Denn nach diesem Satz sei eine wilde Rangelei ausgebrochen. Während der der Beamte den Einbrecher ins Gesicht geschlagen haben soll. Das sagt dieser zumindest nach einer spektakulären Verfolgung durch die Exekutive, wegen der sogar der Zugverkehr auf der Weststrecke lahmgelegt werden musste. „Er ging auf mich zu und griff mich frontal an. Er schlug mir zweimal mit der rechten Faust ins Gesicht“, meinte der 22-Jährige, der auch bei der Polizei beteuerte, nur wegen des Rasenmähens dort gewesen zu sein.