SPÖ-Gemeindepolitiker kassiert bei Parkabzocke mit

Dreiste Abzocke in Salzburg! Ein Flachgauer SPÖ-Politiker und IT-Fachmann hat vergangenes Jahr eine Briefkasten-Firma in Wiener Bestlage angemeldet. Im Auftrag der Gesellschaft werden seither Autofahrer per Anwalt abgezockt, wenn diese eine Privatfläche in Salzburg-Lehen auch nur befahren.