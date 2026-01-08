Silberberger: „Dann wird die Saison zur Farce!“

Der FAC könnte zum großen „Nutznießer“ des Klagenfurt-Bebens werden. Sollten – wie beim Stripfing-Aus – auch die Spiele der Kärntner annulliert werden, schaut die Admira schon wieder durch die Finger. Coach Thomas Silberberger nahm sich beim Trainingsstart der Südstädter kein Blatt vor den Mund.
Das Vereinssterben hat in der 2. Liga offenbar schon Tradition. Nach dem Stripfing-Aus geht’s nun dem nächsten Chaos-Klub an den Kragen. Das Landesgericht Klagenfurt entschied zwar vorerst kein Konkursverfahren gegen die Austria zu eröffnen, gibt dem Verein aber auch nur zwei Wochen Zeit, sein Überleben zu sichern. Drei Spieler haben den Krisenklub aufgrund offener Zahlungen ja bereits verlassen. Werden auch die Spiele der Klagenfurter annulliert, reibt sich schon wieder ein Verfolger im Titelkampf die Hände. Von Stripfings Aus profitierten die Lustenauer, „kollabieren“ die Kärntner, sagt der FAC „Danke“.
Die Titelaspiranten St. Pölten, Amstetten, Admira und sowie die Vorarlberger haben gegen die Violetten gewonnen, die Wiener unterlagen der Elf von Rolf Landerl mit 1:2. „Wenn das jetzt auch noch passiert, dann wird die Saison endgültig zur Farce“, kann Admira-Coach Thomas Silberberger nur noch den Kopf schütteln. „Das wär schon richtig bitter.“
Wettbewerbsverzerrung ist es – durch den jüngsten Totalschaden der Stripfinger – eigentlich eh schon. „Absolut! Ich hoffe, dass zumindest Klagenfurt die Saison ordentlich beenden kann. Auch wenn sie nur mit der Jugend auflaufen. Im schlimmsten Fall hast du im Frühjahr sonst nur noch zehn Spiele.“ Dennoch brennt der Tiroler auf den Neustart am 20. Februar. Am Mittwoch fanden in der Südstadt die obligatorischen, sportmotorischen Tests statt. „Die Pause hat lange genug gedauert. Wir sind alle froh, dass es endlich wieder losgeht.“
Letzter Schuss muss sitzen
Wenngleich das Frühjahr auch für die Südstädter wegweisend wird. Admiras letzter Schuss im Aufstiegsrennen muss bekanntlich sitzen. Sonst wird’s auch vor den Toren Wiens ungemütlich – wirtschaftlicher Natur, eh klar! „Wissen wir. Der letzte Schuss ist der Beste“, kann Silberberger mit Druck gut umgehen. „Ich bin vor zwei Jahren mit dem klaren Ziel namens Aufstieg hierhergekommen. Letzte Saison hat’s nicht gereicht. Wir haben viel verändert, trotz der zwischenzeitlichen Schwierigkeiten hatten wir einen starken Herbst.“ Der Kader bleibt wohl unverändert. „Ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.