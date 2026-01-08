Silberberger: „Dann wird die Saison zur Farce!“

Wettbewerbsverzerrung ist es – durch den jüngsten Totalschaden der Stripfinger – eigentlich eh schon. „Absolut! Ich hoffe, dass zumindest Klagenfurt die Saison ordentlich beenden kann. Auch wenn sie nur mit der Jugend auflaufen. Im schlimmsten Fall hast du im Frühjahr sonst nur noch zehn Spiele.“ Dennoch brennt der Tiroler auf den Neustart am 20. Februar. Am Mittwoch fanden in der Südstadt die obligatorischen, sportmotorischen Tests statt. „Die Pause hat lange genug gedauert. Wir sind alle froh, dass es endlich wieder losgeht.“

Letzter Schuss muss sitzen

Wenngleich das Frühjahr auch für die Südstädter wegweisend wird. Admiras letzter Schuss im Aufstiegsrennen muss bekanntlich sitzen. Sonst wird’s auch vor den Toren Wiens ungemütlich – wirtschaftlicher Natur, eh klar! „Wissen wir. Der letzte Schuss ist der Beste“, kann Silberberger mit Druck gut umgehen. „Ich bin vor zwei Jahren mit dem klaren Ziel namens Aufstieg hierhergekommen. Letzte Saison hat’s nicht gereicht. Wir haben viel verändert, trotz der zwischenzeitlichen Schwierigkeiten hatten wir einen starken Herbst.“ Der Kader bleibt wohl unverändert. „Ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird.“