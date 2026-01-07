Pendler-Posse führt zum nächsten Abgang

Zwei Tore für die Austria

So oder so ist die Salzburger Austria gut beraten, auch sportlich in der Liga zu bleiben. Dabei nicht mehr mitwirken wird Tolga Günes. Der Offensivspieler kam seit seiner Verpflichtung im Sommer in 14 von 16 möglichen Zweitligaspielen (zwei Tore) zum Einsatz. Durch das stetige Pendeln aus Wien war es für den 28-Jährigen aber immer wieder eine lange Reise zu den Trainings. Er schließt sich – wie Ex-Jungbulle Tolgahan Sahin – Ligakonkurrent Hertha Wels an.