Entsetzte Carla Bruni reagiert auf Sarkozy-Urteil

Wenige Minuten nach der Verkündung des Urteils gegen Nicolas Sarkozy hat seine Ehefrau Carla Bruni öffentlich Stellung genommen. „Der Hass wird nicht siegen“, erklärte das Model auf Instagram.
Der frühere französische Präsident war am Donnerstag in Paris wegen krimineller Verschwörung im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Finanzierung seines Wahlkampfs 2007 durch Libyen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Auf Instagram veröffentlichte Bruni ein Foto, das sie und Sarkozy Hand in Hand im Gerichtssaal zeigt. Dazu schrieb sie: „Liebe ist die Antwort“, ergänzt durch den Hashtag „Hass wird nicht siegen“ sowie ein Herz. In einer Story teilte sie zudem den Kommentar eines Nutzers, der das Urteil als „totale Ungerechtigkeit“ bezeichnete.
„Werde im Gefängnis mit erhobenem Haupt schlafen“
Sarkozy selbst kündigte umgehend Berufung an. „Ich werde bis zu meinem letzten Atemzug kämpfen, um meine vollständige Unschuld zu beweisen“, sagte der 70 Jahre alte Konservative. Das Urteil des Pariser Strafgerichts nannte er eine Ungerechtigkeit und einen Skandal. Selbstverständlich werde er in Berufung gehen. Sarkozy sagte weiter, das Gericht wolle ihn so früh wie möglich im Gefängnis schlafen sehen. „Wenn sie absolut wollen, dass ich im Gefängnis schlafe, werde ich im Gefängnis schlafen, aber mit erhobenem Haupt.“
Das Gericht setzte keinen Teil der Strafe auf Bewährung aus. Auch von einer Abwandlung, etwa einer Verbüßung der Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung war keine Rede. Neben der Haftstrafe verhängte das Gericht zudem eine Geldstrafe von 100.000 Euro.
Einstige Première dame
Carla Bruni und Nicolas Sarkozy sind seit 2007 ein Paar, im Jahr darauf gaben sie sich das Jawort. Bruni, 1967 in Turin geboren, machte zunächst international Karriere als Model in der Pariser Modewelt, bevor sie sich als Sängerin und Songschreiberin einen Namen machte. Von 2007 bis 2012 übernahm sie repräsentative Aufgaben als Première dame Frankreichs. Aus der Ehe ging die gemeinsame Tochter Giulia hervor.
