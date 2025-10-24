Vorteilswelt
Freude hinter Gittern!

Nicolas Sarkozy ist im Gefängnis Opa geworden!

Society International
24.10.2025 09:37
Am Dienstag begleiteten Louis Sarkozy (r.) und seine hochschwangere Frau Natali den ...
Am Dienstag begleiteten Louis Sarkozy (r.) und seine hochschwangere Frau Natali den Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy beim Gang ins Gefängnis – jetzt ist ihr Baby da!(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (70) sitzt seit Dienstag im berüchtigten Gefängnis La Santé in Paris – doch ausgerechnet dort erreicht ihn nun eine Nachricht, die sein Herz erwärmt: Er ist Großvater geworden!

0 Kommentare

Sein Sohn Louis Sarkozy (28) und dessen Frau Natali (34) sind Eltern eines Sohnes geworden! Der Kleine hört auf den außergewöhnlichen Namen Sylla Nicolas Sarkozy.

Ein Name voller Bedeutung – „Sylla“ soll römisch klingen, zugleich slawische und afrikanische Wurzeln haben – eine Hommage an Natalis Herkunft. Der zweite Vorname „Nicolas“ ehrt den berühmten Großvater hinter Gittern.

Sarkozy wurde von seiner gesamten Familie ins Gefängnis begleitet. Seine verzweifelte Frau Carla ...
Sarkozy wurde von seiner gesamten Familie ins Gefängnis begleitet. Seine verzweifelte Frau Carla Bruni hielt bei dem schweren Gang fest seine Hand.(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

„Gestern sind wir dem ewigen Leben näher gekommen“
Louis Sarkozy teilte das Glück auf Instagram – mit einem rührenden Zitat des kubanischen Revolutionärs José Martí: „Es gibt drei Wege, Unsterblichkeit zu erlangen: Pflanze einen Baum, schreibe ein Buch, ziehe einen Sohn groß.“

Dazu schrieb der frisch gebackene Vater: „Gestern sind meine Frau und ich dem ewigen Leben einen Schritt näher gekommen: Wir sind Eltern geworden.“

Unter dem Post: Ein Foto seiner Frau und des kleinen Sylla Nicolas – friedlich, zart, voller Liebe.

Der Sarkozy-Clan steht zusammen
Während Nicolas Sarkozy seine Haftstrafe wegen „krimineller Verschwörung“ in der sogenannten Libyen-Affäre absitzt (fünf Jahre, davon zwei ohne Bewährung), rückt die Familie enger zusammen.

Sohn Louis, Ehefrau Carla Bruni (56) und Freunde des Ex-Präsidenten sollen regelmäßig Kontakt halten – und ihn mit den Baby-News aufmuntern. Es sei ein Lichtblick in einer dunklen Woche.

Louis Sarkozy beendete seinen emotionalen Post über seinen Sohn Sylla Nicolas Sarkozy mit den Worten: „Möge er, wie seine Namensvetter, mit Kraft und Weisheit aufwachsen.“

