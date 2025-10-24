Nicolas Sarkozy ist im Gefängnis Opa geworden!

Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (70) sitzt seit Dienstag im berüchtigten Gefängnis La Santé in Paris – doch ausgerechnet dort erreicht ihn nun eine Nachricht, die sein Herz erwärmt: Er ist Großvater geworden!
Sein Sohn Louis Sarkozy (28) und dessen Frau Natali (34) sind Eltern eines Sohnes geworden! Der Kleine hört auf den außergewöhnlichen Namen Sylla Nicolas Sarkozy.
Ein Name voller Bedeutung – „Sylla“ soll römisch klingen, zugleich slawische und afrikanische Wurzeln haben – eine Hommage an Natalis Herkunft. Der zweite Vorname „Nicolas“ ehrt den berühmten Großvater hinter Gittern.
„Gestern sind wir dem ewigen Leben näher gekommen“
Louis Sarkozy teilte das Glück auf Instagram – mit einem rührenden Zitat des kubanischen Revolutionärs José Martí: „Es gibt drei Wege, Unsterblichkeit zu erlangen: Pflanze einen Baum, schreibe ein Buch, ziehe einen Sohn groß.“
Dazu schrieb der frisch gebackene Vater: „Gestern sind meine Frau und ich dem ewigen Leben einen Schritt näher gekommen: Wir sind Eltern geworden.“
Unter dem Post: Ein Foto seiner Frau und des kleinen Sylla Nicolas – friedlich, zart, voller Liebe.
Der Sarkozy-Clan steht zusammen
Während Nicolas Sarkozy seine Haftstrafe wegen „krimineller Verschwörung“ in der sogenannten Libyen-Affäre absitzt (fünf Jahre, davon zwei ohne Bewährung), rückt die Familie enger zusammen.
Sohn Louis, Ehefrau Carla Bruni (56) und Freunde des Ex-Präsidenten sollen regelmäßig Kontakt halten – und ihn mit den Baby-News aufmuntern. Es sei ein Lichtblick in einer dunklen Woche.
Louis Sarkozy beendete seinen emotionalen Post über seinen Sohn Sylla Nicolas Sarkozy mit den Worten: „Möge er, wie seine Namensvetter, mit Kraft und Weisheit aufwachsen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.