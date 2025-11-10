Jeden zweiten Urlauber zieht es an den Strand

Steigende Preise, mehr Arbeitslose oder Ukraine-Krieg, das Umfeld ist derzeit nicht sehr rosig. Viele Konsumenten halten sich daher mit ihren Ausgaben zurück. Ein Bereich zeigt sich davon jedoch weitgehend unbeeindruckt: die Reisebranche. Stolze 76 Prozent der Österreicher planen laut Umfrage auch 2026 einen Sommerurlaub, jeden zweiten davon zieht es an den Strand.
Die Reisebranche blickt zufrieden auf die heurige Sommersaison zurück. Nicht nur in Österreich gab es neue Nächtigungsrekorde, auch mit den Auslandsreisen war man zufrieden. „Die Herbstferien haben noch einmal einen Schub gegeben“, freut sich TUI-Österreich-Chef Gottfried Math, der jetzt den Winter und sogar schon den nächsten Sommer im Blick hat. Und auch hier ist man zufrieden. Math: „Die Buchungen laufen sehr erfreulich“. Klar die Nase vorne haben für die kalte Jahreszeit Ägypten, gefolgt von Spanien (vor allem die Kanarischen Inseln), Thailand, den Malediven, Vereinigte Arabische Emirate, Dominikanische Republik und Mauritius. Die Reiselust der Österreicher sei ungebrochen hoch, betont Math.
Das bestätigt auch eine neue, repräsentative Umfrage. Beachtliche 76 Prozent der Befragten wollen demnach auch im Sommer 2026 mindestens eine Reise unternehmen. Bei der letzten Befragung 2024 waren es mit 79 Prozent nur unwesentlich mehr. In der Zielgruppe der 35- bis 54-Jährigen sind es sogar acht von zehn, die Urlaub machen wollen.
Strandurlaub eindeutig am beliebtesten
Sommer, Sonne, Strand und Meer (oder See) stehen dabei auf der Wunschliste klar an der Spitze. Jeder Zweite, der eine Reise vorhat, bevorzugt den Badeurlaub. Dahinter folgen Städtereise mit 37 Prozent sowie Natur- und Wanderurlaube mit 30 Prozent. Bei jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren sind Städtetrips besonders beliebt. Die stark nachgefragten Kreuzfahren haben acht Prozent am Plan. „Hier verzeichnen wir aktuell zweistellige Zuwächse“, so der TUI-Manager.
Die Reiselust der Österreicher ist ungebrochen hoch.
TUI-Österreich-Chef Gottfried Math
Bild: TUI/Florian Albert
Nur jeder Zehnte spart beim Reisen
Die weiterhin gedämpfte Konsumstimmung der Österreicher wirkt sich auf die einzelnen Branchen unterschiedlich aus. Wer spart, tut dies laut Umfrage vor allem bei Lokal- und Restaurantbesuchen (18 Prozent). Dahinter folgen Elektronik- und Technikartikel (13 Prozent) sowie Mode (11 Prozent). Erst auf Platz vier nennt jeder Zehnte den Bereich Reisen. Die, die beim Urlaub aufs Geld schauen, achten dann beispielsweise verstärkt auf Aktionen (30 Prozent) bzw. Reisen in der Nebensaison (31 Prozent) oder nutzen gezielt Frühbucherrabatte (22 Prozent). Der durchschnittliche Reisepreis liegt bei der TUI in Österreich derzeit 4,3 Prozent höher als im Sommer 2025 – was in etwa der allgemeinen Teuerung entspricht.
Frühbucherrabatte jetzt bis zu 30 Prozent
Manche Gäste buchen jetzt schon für das nächste Jahr. Nicht nur, um ihr Lieblingshotel oder gar Lieblingszimmer zu bekommen, sondern auch wegen den derzeit attraktiven Frühbucheraktionen. Beim Reiseriesen TUI sind beispielsweise zahlreiche Ziele um bis zu 30 Prozent reduziert.
Laut Umfrage schlagen gut ein Drittel (35 Prozent) vier Monate oder noch früher zu und buchen. Zum Vergleich: Für Last-Minute (zwei Wochen vor Abreise oder noch kürzer) entscheiden sich nur bescheidene elf Prozent. Math: „Aktuell haben wir noch nicht den großen Buchungsschwung, der stärkste Monat für die Sommerbuchungen ist der Jänner“. Dazu tragen auch die Kinderfestpreisaktionen bei, die mit Dezember bzw. Jänner starten. Dennoch liege man aktuell sowohl bei den Gästen, als auch beim Umsatz leicht über dem Vorjahr, so der Manager.
Die beliebtesten Ziele 2026 – Türkei ist die Nummer eins
Auch wenn der nächste Sommer noch weit weg ist und die Buchungseingänge erst zaghaft zulegen, haben die Gäste schon ihre Favoriten. Der aktuell am stärksten gebuchte Flughafen ist jener von Antalya in der Türkei. Dahinter folgen Heraklion auf der griechischen Insel Kreta vor Hurghada in Ägypten und Palma auf der spanischen Insel Mallorca.
