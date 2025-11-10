Jeden zweiten Urlauber zieht es an den Strand

Die Reisebranche blickt zufrieden auf die heurige Sommersaison zurück. Nicht nur in Österreich gab es neue Nächtigungsrekorde, auch mit den Auslandsreisen war man zufrieden. „Die Herbstferien haben noch einmal einen Schub gegeben“, freut sich TUI-Österreich-Chef Gottfried Math, der jetzt den Winter und sogar schon den nächsten Sommer im Blick hat. Und auch hier ist man zufrieden. Math: „Die Buchungen laufen sehr erfreulich“. Klar die Nase vorne haben für die kalte Jahreszeit Ägypten, gefolgt von Spanien (vor allem die Kanarischen Inseln), Thailand, den Malediven, Vereinigte Arabische Emirate, Dominikanische Republik und Mauritius. Die Reiselust der Österreicher sei ungebrochen hoch, betont Math.