Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reise-Ausblick 2026

Jeden zweiten Urlauber zieht es an den Strand

Wirtschaft
10.11.2025 09:30
Der Badeurlaub ist mit Abstand am beliebtesten bei den Österreichern.
Der Badeurlaub ist mit Abstand am beliebtesten bei den Österreichern.(Bild: Kicking Studio - stock.adobe.com)

Steigende Preise, mehr Arbeitslose oder Ukraine-Krieg, das Umfeld ist derzeit nicht sehr rosig. Viele Konsumenten halten sich daher mit ihren Ausgaben zurück. Ein Bereich zeigt sich davon jedoch weitgehend unbeeindruckt: die Reisebranche. Stolze 76 Prozent der Österreicher planen laut Umfrage auch 2026 einen Sommerurlaub, jeden zweiten davon zieht es an den Strand.

0 Kommentare

Die Reisebranche blickt zufrieden auf die heurige Sommersaison zurück. Nicht nur in Österreich gab es neue Nächtigungsrekorde, auch mit den Auslandsreisen war man zufrieden. „Die Herbstferien haben noch einmal einen Schub gegeben“, freut sich TUI-Österreich-Chef Gottfried Math, der jetzt den Winter und sogar schon den nächsten Sommer im Blick hat. Und auch hier ist man zufrieden. Math: „Die Buchungen laufen sehr erfreulich“. Klar die Nase vorne haben für die kalte Jahreszeit Ägypten, gefolgt von Spanien (vor allem die Kanarischen Inseln), Thailand, den Malediven, Vereinigte Arabische Emirate, Dominikanische Republik und Mauritius. Die Reiselust der Österreicher sei ungebrochen hoch, betont Math.

Das bestätigt auch eine neue, repräsentative Umfrage. Beachtliche 76 Prozent der Befragten wollen demnach auch im Sommer 2026 mindestens eine Reise unternehmen. Bei der letzten Befragung 2024 waren es mit 79 Prozent nur unwesentlich mehr. In der Zielgruppe der 35- bis 54-Jährigen sind es sogar acht von zehn, die Urlaub machen wollen.

Strandurlaub eindeutig am beliebtesten
Sommer, Sonne, Strand und Meer (oder See) stehen dabei auf der Wunschliste klar an der Spitze. Jeder Zweite, der eine Reise vorhat, bevorzugt den Badeurlaub. Dahinter folgen Städtereise mit 37 Prozent sowie Natur- und Wanderurlaube mit 30 Prozent. Bei jungen Menschen zwischen 18 und 34 Jahren sind Städtetrips besonders beliebt. Die stark nachgefragten Kreuzfahren haben acht Prozent am Plan. „Hier verzeichnen wir aktuell zweistellige Zuwächse“, so der TUI-Manager.

Zitat Icon

Die Reiselust der Österreicher ist ungebrochen hoch.

TUI-Österreich-Chef Gottfried Math

Bild: TUI/Florian Albert

Nur jeder Zehnte spart beim Reisen
Die weiterhin gedämpfte Konsumstimmung der Österreicher wirkt sich auf die einzelnen Branchen unterschiedlich aus. Wer spart, tut dies laut Umfrage vor allem bei Lokal- und Restaurantbesuchen (18 Prozent). Dahinter folgen Elektronik- und Technikartikel (13 Prozent) sowie Mode (11 Prozent). Erst auf Platz vier nennt jeder Zehnte den Bereich Reisen. Die, die beim Urlaub aufs Geld schauen, achten dann beispielsweise verstärkt auf Aktionen (30 Prozent) bzw. Reisen in der Nebensaison (31 Prozent) oder nutzen gezielt Frühbucherrabatte (22 Prozent). Der durchschnittliche Reisepreis liegt bei der TUI in Österreich derzeit 4,3 Prozent höher als im Sommer 2025 – was in etwa der allgemeinen Teuerung entspricht.

Frühbucherrabatte jetzt bis zu 30 Prozent
Manche Gäste buchen jetzt schon für das nächste Jahr. Nicht nur, um ihr Lieblingshotel oder gar Lieblingszimmer zu bekommen, sondern auch wegen den derzeit attraktiven Frühbucheraktionen. Beim Reiseriesen TUI sind beispielsweise zahlreiche Ziele um bis zu 30 Prozent reduziert.

Lesen Sie auch:
Studie verrät:
Auch erwachsene Kinder machen Urlaub mit Eltern
12.09.2025
Branche optimistisch
Jeder zweite Österreicher plant einen Winterurlaub
14.10.2025
Krone Plus Logo
Die besten Tipps
Wie man jetzt günstig auf Urlaub fahren kann
24.10.2025

Laut Umfrage schlagen gut ein Drittel (35 Prozent) vier Monate oder noch früher zu und buchen. Zum Vergleich: Für Last-Minute (zwei Wochen vor Abreise oder noch kürzer) entscheiden sich nur bescheidene elf Prozent.  Math: „Aktuell haben wir noch nicht den großen Buchungsschwung, der stärkste Monat für die Sommerbuchungen ist der Jänner“. Dazu tragen auch die Kinderfestpreisaktionen bei, die mit Dezember bzw. Jänner starten. Dennoch liege man aktuell sowohl bei den Gästen, als auch beim Umsatz leicht über dem Vorjahr, so der Manager.

Die beliebtesten Ziele 2026 – Türkei ist die Nummer eins
Auch wenn der nächste Sommer noch weit weg ist und die Buchungseingänge erst zaghaft zulegen, haben die Gäste schon ihre Favoriten. Der aktuell am stärksten gebuchte Flughafen ist jener von Antalya in der Türkei. Dahinter folgen Heraklion auf der griechischen Insel Kreta vor Hurghada in Ägypten und Palma auf der spanischen Insel Mallorca.

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
165.120 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
103.394 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
101.958 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Wirtschaft
Wegen Amerika-Frust
Nach Flaute: Goldpreis schießt wieder nach oben
Reise-Ausblick 2026
Jeden zweiten Urlauber zieht es an den Strand
Tiroler Touristiker:
„Zwangsmitgliedschaft in der WKO überdenken“
Wilde Spekulationen
Verkauft Land einen Teil der Energie Steiermark?
Krone Plus Logo
„Extreme Verteuerung“
Die wilden Mietpläne einer Wiener Denkfabrik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf