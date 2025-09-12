Auch erwachsene Kinder machen Urlaub mit Eltern

Die Reisefreude ist für die Österreicherinnen und Österreicher trotz der Teuerung ungebremst. Knapp neun von zehn Familien planen einen Urlaub im kommenden Jahr. Das Familienbild hat sich gewandelt – nur noch rund die Hälfte der Befragten wohnt in einer klassischen Kernfamilie, der Rest lebt als Single oder Patchwork-Familie zusammen. Der gemeinsame Urlaub hat aber stark an Bedeutung gewonnen: Mehr als ein Drittel der über 15-Jährigen ist noch für eine Reise mit den Eltern zu begeistern.