Auch erwachsene Kinder machen Urlaub mit Eltern

Der Familienurlaub ist beliebt und keine Frage des Alters, zeigt eine neue Studie von DERTOUR Austria. Viele Kinder verreisen auch nach ihrem 18. Geburtstag mit den Eltern.
Die Reisefreude ist für die Österreicherinnen und Österreicher trotz der Teuerung ungebremst. Knapp neun von zehn Familien planen einen Urlaub im kommenden Jahr. Das Familienbild hat sich gewandelt – nur noch rund die Hälfte der Befragten wohnt in einer klassischen Kernfamilie, der Rest lebt als Single oder Patchwork-Familie zusammen. Der gemeinsame Urlaub hat aber stark an Bedeutung gewonnen: Mehr als ein Drittel der über 15-Jährigen ist noch für eine Reise mit den Eltern zu begeistern.
Urlaub in Österreich ist am meisten gefragt
Die Alpenrepublik ist bei den eigenen Landsleuten nach wie vor am beliebtesten, gefolgt von Italien und Deutschland als Top 3 Reiseziele. Bei Fernreisen dominieren die Malediven und Thailand, allerdings weit abgeschlagen. Daraus ergeben sich auch die gängigsten Transportmittel angeführt von Pkw, gefolgt vom Flugzeug. Nachhaltigkeit spielt für die meisten im Urlaub nur eine untergeordnete Rolle.
Gewohnheitstiere mit Nostalgiefaktor
Maximal 3000 Euro gibt der Großteil für einen Familienurlaub aus und zwei Drittel bleiben bis zu einer Woche. Loyalität ist Trumpf, immerhin kehrt der Großteil bei Familienreisen an einen Ort zurück, an dem sie bereits einmal urlaubten. Auch der Nostalgiefaktor ist nicht zu unterschätzen, da die Hälfte der Befragten für den Urlaub an Orte der eigenen Kindheit fährt.
Bewertungen prägen Reiseentscheidungen
Was besonders auffällt: Die Bewertungen anderer Reisender haben einen großen Einfluss auf die Entscheidung der jungen Generation (25-34 Jahre). Immerhin treffen 36 Prozent ihre Auswahl so. Ältere schauen hingegen kaum auf Online-Ratings.
Bei der Buchung unterscheiden sich die Generationen ebenfalls stark, immerhin setzen zwei Drittel der Jüngeren auf eine Online-Buchung, das Reisebüro ist ein gängier Partner für Reisende über 55 Jahre.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.