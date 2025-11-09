Fanta 4 planen letzte Tournee – auch in Österreich

Die Fantastischen Vier gehen ein letztes Mal auf Tour. Unter dem Titel „Der letzte Bus“ will das bekannte HipHop-Quartett in den kommenden 18 Monaten eine Abschiedstournee spielen.
Und zwar „möglichst an allen Haltestellen Station machen, die die Band schon einmal besucht hat“, sagte Sänger Michi Beck der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. In Österreich sind im Februar 2027 Konzerte in Salzburg und Wien geplant.
Mulmiges Gefühl
„Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird“, sagte der 57-Jährige am Rande eines Auftritts in Stuttgart. Allerdings gehe es zunächst nur um das Finale für gemeinsame Tourneen, betont Beck.
Vielen Unklarheiten nach Mega-Erfolgen
Unklar sei, wann und ob die Band wieder bei einzelnen Konzerten auftrete oder ein Album produziere. „Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen“, sagte Beck.
Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen HipHop. Zuletzt brachten die gebürtigen Stuttgarter Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon mit „Long Player“ ihr elftes Studioalbum heraus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.