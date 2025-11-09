„Macht’s so viel leichter!“ Jungstar adelt Glasner

Englands Shootingstar Adam Wharton zeigt sich von Trainer Oliver Glasner begeistert. „Er ist ein Top-Manager“, adelt der Mittelfeldmann von Crystal Palace seinen „Chef“ und offenbart, warum es der Österreicher seinen Schützlingen „so viel leichter macht“.
Adam Wharton traut Oliver Glasner zu, auch bei einem Topklub für Furore zu sorgen. „Ich sehe keinen Grund, warum nicht“, betont der 21-Engländer, dessen Marktwert bereits bei 60 Millionen Euro liegt, im Interview mit „The Athletic“. „Er trifft Woche für Woche auf einige der besten Trainer und ich glaube, es gab noch kein Spiel, in dem er uns nicht eine Lösung präsentiert hätte, um eine der Top-Mannschaften … oder überhaupt irgendeine Mannschaft zu schlagen.“
Das in der laufenden Meisterschaft auf Platz neun rangierende Palace hatte in der jüngeren Vergangenheit für mehrere Überraschungen gesorgt. Ende Oktober eliminierte man etwa den FC Liverpool mit einem 3:0-Sieg an der Anfield Road aus dem Ligacup.
„Seine Art, Spielsituationen und Trainingssituationen zu handhaben, die Gegneranalysen, die Regeneration – einfach alles, all die kleinen Details. Das macht es uns Spielern so viel leichter“, schwärmt Wharton von Glasner.
„Er hat keine Angst, es zuzugeben“
„Auch seine Begeisterung, er liebt einfach Fußball“, ergänzt Wharton und verrät: „Manchmal übertreibt er es im Training – und das gibt er auch offen zu. Er hat keine Angst, zuzugeben, dass er es übertrieben hat.“ Glasners Schützlinge bekommen es heute (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Premier League daheim mit Brighton zu tun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.