„Macht’s so viel leichter!“ Jungstar adelt Glasner

Adam Wharton traut Oliver Glasner zu, auch bei einem Topklub für Furore zu sorgen. „Ich sehe keinen Grund, warum nicht“, betont der 21-Engländer, dessen Marktwert bereits bei 60 Millionen Euro liegt, im Interview mit „The Athletic“. „Er trifft Woche für Woche auf einige der besten Trainer und ich glaube, es gab noch kein Spiel, in dem er uns nicht eine Lösung präsentiert hätte, um eine der Top-Mannschaften … oder überhaupt irgendeine Mannschaft zu schlagen.“