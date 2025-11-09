Vorteilswelt
Das zeichnet ihn aus

„Macht’s so viel leichter!“ Jungstar adelt Glasner

Premier League
09.11.2025 10:23
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AP/Jon Super)

Englands Shootingstar Adam Wharton zeigt sich von Trainer Oliver Glasner begeistert. „Er ist ein Top-Manager“, adelt der Mittelfeldmann von Crystal Palace seinen „Chef“ und offenbart, warum es der Österreicher seinen Schützlingen „so viel leichter macht“.

0 Kommentare

Adam Wharton traut Oliver Glasner zu, auch bei einem Topklub für Furore zu sorgen. „Ich sehe keinen Grund, warum nicht“, betont der 21-Engländer, dessen Marktwert bereits bei 60 Millionen Euro liegt, im Interview mit „The Athletic“. „Er trifft Woche für Woche auf einige der besten Trainer und ich glaube, es gab noch kein Spiel, in dem er uns nicht eine Lösung präsentiert hätte, um eine der Top-Mannschaften … oder überhaupt irgendeine Mannschaft zu schlagen.“

Adam Wharton
Adam Wharton(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Das in der laufenden Meisterschaft auf Platz neun rangierende Palace hatte in der jüngeren Vergangenheit für mehrere Überraschungen gesorgt. Ende Oktober eliminierte man etwa den FC Liverpool mit einem 3:0-Sieg an der Anfield Road aus dem Ligacup.

„Seine Art, Spielsituationen und Trainingssituationen zu handhaben, die Gegneranalysen, die Regeneration – einfach alles, all die kleinen Details. Das macht es uns Spielern so viel leichter“, schwärmt Wharton von Glasner.

Lesen Sie auch:
Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner
Premier League
Crystal Palace gegen Brighton ab 15 Uhr LIVE
09.11.2025

„Er hat keine Angst, es zuzugeben“
„Auch seine Begeisterung, er liebt einfach Fußball“, ergänzt Wharton und verrät: „Manchmal übertreibt er es im Training – und das gibt er auch offen zu. Er hat keine Angst, zuzugeben, dass er es übertrieben hat.“ Glasners Schützlinge bekommen es heute (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Premier League daheim mit Brighton zu tun.

Porträt von Mario Drexler
Mario Drexler
Kommentare

