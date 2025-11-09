Abgenommene Pekinesen stammen aus illegaler Zucht

BH Mödling bestätigt illegale Zucht in Wohnung

Dies wurde nun auch vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Mödling bestätigt. Sie war aufgrund einer neuerlichen Anraineranzeige wegen Geruchs- und Lärmbelästigung tätig geworden. „Der Hundehalter ist seit Jahren amtsbekannt“, so Bezirkshauptmann Philipp Enzinger. Und: „Da er die Tiere nicht mehr zurückhaben möchte, können diese bereits an geeignete Halter vermittelt werden.“