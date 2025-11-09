Vorteilswelt
Neues Zuhause gesucht

Abgenommene Pekinesen stammen aus illegaler Zucht

Niederösterreich
09.11.2025 10:00
19 Tiere im Alter von acht Monaten bis drei Jahren warten auf neue Frauchen und Herrchen. ...
19 Tiere im Alter von acht Monaten bis drei Jahren warten auf neue Frauchen und Herrchen.

Wie bereits im Tierheim Brunn am Gebirge vermutet wurde, stammen die 19 süßen Hündchen, die kürzlich bei ihnen landeten, aus einer illegalen Zucht in einer Wohnung. Nun suchen die überaus freundlichen und herzigen Tierchen ein liebevolles neues Zuhause. 

0 Kommentare

Mit treuherzigem Blick und wedelnden Schwänzchen begrüßen die 19 freundlichen Pekinesen, die im Oktober im Tierheim Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling landeten, potenzielle neue Frauchen und Herrchen. Sie sind bereit dafür, in ein neues, liebevolles Zuhause abgegeben zu werden. „Leider haben manche Probleme mit dem Bewegungsapparat“, erklärt Tierheimleiterin Beatrice Schneider. 

Die Hunde werden nun laufend ärztlichen Kontrollen unterzogen und bei einigen macht sich bemerkbar, was Schneider bereits befürchtet hat – nämlich dass sie aus einer illegalen Zucht stammen.

Zitat Icon

Der Hundehalter sind seit Jahren amtsbekannt und es wurden immer wieder Missstände festgestellt und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen vorgeschrieben.

Philipp Enzinger, Bezirkshauptmann der BH Mödling

BH Mödling bestätigt illegale Zucht in Wohnung
Dies wurde nun auch vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Mödling bestätigt. Sie war aufgrund einer neuerlichen Anraineranzeige wegen Geruchs- und Lärmbelästigung tätig geworden. „Der Hundehalter ist seit Jahren amtsbekannt“, so Bezirkshauptmann Philipp Enzinger. Und: „Da er die Tiere nicht mehr zurückhaben möchte, können diese bereits an geeignete Halter vermittelt werden.“

https://www.tierheim-brunn.at/

