„Krone“-Kommentar

Krokodilstränen aus der konservativen Ecke

Kolumnen
09.11.2025 06:00
Andreas Babler ist manchen an der Spitze wohl sehr recht.
Andreas Babler ist manchen an der Spitze wohl sehr recht.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Was regt die Menschen in Österreich derzeit am meisten auf? Man schaue auf die Leserbriefseiten in der „Krone“, die Postings auf krone.at: In der unrühmlichen Hitparade auf den vordersten Plätzen landet die Gesundheitsmisere (Peter Filzmaiers Sicht dazu auf Seite 4), auf die nach dem tragischen Tod einer Oberösterreicherin durch ein Organisationsversagen in den Spitälern ein Schlaglicht fällt. Was der Politik dazu einfiel? Ein „Arbeitskreis“.

Empört sind die Menschen auch über die Bonzengehälter in der Wirtschaftskammer, wo man sich von Präsident Mahrer abwärts irre Gehälter zubilligt, während die Wirtschaft, die von der Kammer vertreten wird, lahmt.

Und Aufregerthema bleibt der Niedergang der Sozialdemokratie, der eine Umfrage nur noch 17 Prozent zuweist. Die Schuld am Absturz unter Andreas Babler wird in seinem Umfeld und manchen Publikationen nicht beim Parteichef gesucht, sondern bei kritischen Medien wie der „Krone“. Inserate werden verteufelt und Unterstellungen übelster Art serviert, selbst aus der konservativen Ecke Krokodilstränen für Babler vergossen.

Wollen diese Kreise, die von einer FPÖ-ÖVP-Staatsführung träumen, lieber die SPÖ weiter schwächeln lassen, weil eine stärkere, weniger linke Sozialdemokratie ohne Babler an der Spitze solche Träume und Pläne durchkreuzen könnte?

Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!

