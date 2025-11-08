Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Druck immer größer

Mahrer gibt „Fehler“ zu, Erhöhungen kommen dennoch

Wirtschaft
08.11.2025 14:44
Seinen eigenen hohen Verdienst begründet Mahrer mit „viel Verantwortung“.
Seinen eigenen hohen Verdienst begründet Mahrer mit „viel Verantwortung“.(Bild: Eva Manhart)

In der Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ist ihr Präsident Harald Mahrer um Schadensbegrenzung bemüht. Er habe „Fehler“ gemacht, erklärte er. Die Gehaltsanpassungen kommen dennoch. In seinem persönlichen satten Verdienst sieht er hingegen kein Problem.

0 Kommentare

Nach heftiger Kritik an vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen in der Wirtschaftskammer am Mittwoch hatte Mahrer anfangs von einer Reduzierung des angedachten Plus für die Mitarbeitenden gesprochen – später relativierte er allerdings seine Angaben.

So war untertags von einer Halbierung auf 2,1 Prozent die Rede, tatsächlich gibt es aber nur im ersten Halbjahr gar keine Erhöhung, im zweiten dafür eine von 4,2 Prozent. Damit ist der Ausgangswert für das Jahr darauf deutlich höher, als er es bei 2,1 Prozent für das ganze Jahr 2026 gewesen wäre. Dies sorgte weiter für Aufregung.

„Keine Absicht“
„Ich habe mir die Kritik angehört und in den letzten Tagen zugehört. Und muss ich sagen: Wir haben Fehler gemacht“, räumte Mahrer gegenüber der „Presse“ am Freitag ein. Den „größten Fehler“ ortete der WKO-Präsident im Ö1-Gespräch am Samstag im Bereich der Kommunikation, „aber auch in einer falschen Einschätzung der Entwicklung“. Das sei auch daran gelegen, dass man während der Verhandlungen keine Inhalte nach außen kommunizieren könne und dadurch Zeit vergehe. Für seine „unpräzise“ Kommunikation entschuldigte er sich im „Kurier“.

(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Mahrer will an Formel festhalten
Nichtsdestotrotz wird sich an der geplanten Gehaltsanpassung für die WKO-Beschäftigten nichts ändern. Die Wirtschaftskammer hatte die Erhöhungen damit argumentiert, dass sie zeitverzögert erfolgten und sich stark an den KV-Abschlüssen der Unternehmen im vergangenen Jahr orientierten. Die Formel will Mahrer trotz der heftigen Kritik beibehalten, zeigte sich aber offen für Diskussionen, „ob sie auch krisenresistent“ ist. Den entstandenen Schaden will er mit Transparenz und „Zuhören“ wiedergutmachen. Einen Rücktritt schließt Mahrer kategorisch aus.

„Viel Verantwortung und persönliche Haftung“
Ebenfalls für Aufsehen sorgten die teilweise massiven Steigerungen bei den Funktionsentschädigungen der WK-Präsidenten und Vizepräsidenten. So wurde etwa die Entschädigung der Tiroler Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler von 6400 auf 10.000 Euro und damit mehr als 60 Prozent angehoben. Das liege an einer „Systemumstellung“, so Mahrer. „Wir haben ein intransparentes System mit Zuschlägen abgeschafft und erneuert. Dass das im selben Jahr passiert, darüber kann man diskutieren.“

Lesen Sie auch:
NÖ-Präsident Wolfgang Ecker (li) und der Wiener Chef Walter Ruck (rechts) verdienen je über ...
Funktionärsparadies
WKO-Boss Mahrer & Co. vergoldeten sich die Bezüge
07.11.2025

Auch sein persönlicher Verdienst sorgte für Diskussionen. Mahrer ist Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Präsident des Wirtschaftsbundes und Präsident des Generalrates der Nationalbank. „Das ergibt unter dem Strich 28.500 Euro brutto. Zwölf Mal im Jahr. Ja, das ist viel Geld“, so Mahrer. „Aber das ist auch sehr viel Verantwortung und persönliche Haftung.“

Keine Senkung der Kammerumlage
Der Forderung nach einer Senkung der Kammerumlagen angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage erteilte Mahrer zumindest vorerst eine Absage. „Unmittelbar nicht, aber die Wirtschaftskammern haben immer wieder Schritte gesetzt und wir werden das auch in Zukunft tun“, sagte der WKO-Präsident. Auf die Frage, ob die Kammer ebenfalls den Sparstift ansetzt, erklärte Mahrer: „Es gab auch schon Abbauprogramme.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Harald Mahrer
Ö1
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.578 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
101.310 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
95.238 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Bald Billionär?
Was Sie mit Elon Musks Vermögen kaufen könnten
Druck immer größer
Mahrer gibt „Fehler“ zu, Erhöhungen kommen dennoch
Krone Plus Logo
Große Erfindermesse
Messerscharfe Idee brachte Austro-Tüftlern Gold!
Krone Plus Logo
Süße Wiener Offensive
Wie Konditorei-Kette AIDA weltweit mitnaschen will
„Geht um Milliarden“
214 Wind-Projekte in Österreich liegen auf Eis
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf