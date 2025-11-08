Mahrer gibt „Fehler“ zu, Erhöhungen kommen dennoch

„Keine Absicht“

„Ich habe mir die Kritik angehört und in den letzten Tagen zugehört. Und muss ich sagen: Wir haben Fehler gemacht“, räumte Mahrer gegenüber der „Presse“ am Freitag ein. Den „größten Fehler“ ortete der WKO-Präsident im Ö1-Gespräch am Samstag im Bereich der Kommunikation, „aber auch in einer falschen Einschätzung der Entwicklung“. Das sei auch daran gelegen, dass man während der Verhandlungen keine Inhalte nach außen kommunizieren könne und dadurch Zeit vergehe. Für seine „unpräzise“ Kommunikation entschuldigte er sich im „Kurier“.