Schon ein Drehbuch für die Feuerwehr-Challenge?

Pflanzen war gestern! Denn bei dieser Challenge geht es um eines von drei „Fest-Paketen“ im Wert von 10.000 Euro, die die Feuerwehren des Landes gewinnen können. Mit 105.000 Mitgliedern beweisen die niederösterreichischen Florianis tagtäglich nicht nur, dass sie bei Naturkatastrophen, Bränden oder Unfällen da sind, um zu helfen und Leben zu retten, sondern auch eine Menge Kreativität. Bei der großen Feuerwehrchallenge werden nun die besten Ideen und ihre Umsetzung vor den Vorhang geholt und mit tollen Preisen prämiert!