Mitmachen und abräumen

Schon ein Drehbuch für die Feuerwehr-Challenge?

Niederösterreich
09.11.2025 09:00
Gemeinsam zum Löschangriff: Die Kameraden der Feuerwehr Schwarzenau stellen das „Wir“ in den ...
Gemeinsam zum Löschangriff: Die Kameraden der Feuerwehr Schwarzenau stellen das „Wir“ in den Mittelpunkt. Was ist euer Thema?(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)

„Krone NÖ“ und der ORF NÖ rufen 105.000 Mitglieder der rund 1700 Feuerwehren zum großen Kreativitätswettbewerb auf. Den Siegern winkt eines von drei Festpaketen, die je 10.000 Euro „schwer“ sind. Rasch die Herausforderung annehmen und einsenden! 

0 Kommentare

Pflanzen war gestern! Denn bei dieser Challenge geht es um eines von drei „Fest-Paketen“ im Wert von 10.000 Euro, die die Feuerwehren des Landes gewinnen können. Mit 105.000 Mitgliedern beweisen die niederösterreichischen Florianis tagtäglich nicht nur, dass sie bei Naturkatastrophen, Bränden oder Unfällen da sind, um zu helfen und Leben zu retten, sondern auch eine Menge Kreativität. Bei der großen Feuerwehrchallenge werden nun die besten Ideen und ihre Umsetzung vor den Vorhang geholt und mit tollen Preisen prämiert!

ORF-Landesdirektor Alexander Hofer , „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini und Dietmar ...
Feuerwehren aufgepasst
„Eine Challenge, die Sinn macht und sich lohnt“
05.10.2025
Feuerwehr-Challenge
Moderatoren „schnupperten“ Atemluft bei Florianis
15.10.2025

Dabei ist es aber auch wichtig, die Feuerwehr kennenzulernen. Nutzt die Chance, uns etwas von euch zu erzählen – was euch ausmacht, was euch bewegt.

Von der Kinderfeuerwehr bis zum Reservisten
Die Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl weiß bereits, dass sie einen wesentlichen Pfeiler ihres Florianilebens auf lustige Art aufgreifen will: „Unser Video heißt WIR Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau“, verrät Marcus Zlabinger. Das Gemeinsame stehe dabei im Vordergrund – vom Mitglied der Kinderfeuerwehr bis zum Reservisten, betont der „Regisseur“. Aber auch außerhalb des Feuerwehrwesens verbringe man viel Zeit miteinander und sei auch für (fast) jeden Blödsinn zu haben.

So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehrnoe.ORF.at/feuerwehr

Porträt von René Denk
René Denk
Niederösterreich

