Schon ein Drehbuch für die Feuerwehr-Challenge?

„Krone NÖ“ und der ORF NÖ rufen 105.000 Mitglieder der rund 1700 Feuerwehren zum großen Kreativitätswettbewerb auf. Den Siegern winkt eines von drei Festpaketen, die je 10.000 Euro „schwer“ sind. Rasch die Herausforderung annehmen und einsenden!
Pflanzen war gestern! Denn bei dieser Challenge geht es um eines von drei „Fest-Paketen“ im Wert von 10.000 Euro, die die Feuerwehren des Landes gewinnen können. Mit 105.000 Mitgliedern beweisen die niederösterreichischen Florianis tagtäglich nicht nur, dass sie bei Naturkatastrophen, Bränden oder Unfällen da sind, um zu helfen und Leben zu retten, sondern auch eine Menge Kreativität. Bei der großen Feuerwehrchallenge werden nun die besten Ideen und ihre Umsetzung vor den Vorhang geholt und mit tollen Preisen prämiert!
Dabei ist es aber auch wichtig, die Feuerwehr kennenzulernen. Nutzt die Chance, uns etwas von euch zu erzählen – was euch ausmacht, was euch bewegt.
Von der Kinderfeuerwehr bis zum Reservisten
Die Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl weiß bereits, dass sie einen wesentlichen Pfeiler ihres Florianilebens auf lustige Art aufgreifen will: „Unser Video heißt WIR Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau“, verrät Marcus Zlabinger. Das Gemeinsame stehe dabei im Vordergrund – vom Mitglied der Kinderfeuerwehr bis zum Reservisten, betont der „Regisseur“. Aber auch außerhalb des Feuerwehrwesens verbringe man viel Zeit miteinander und sei auch für (fast) jeden Blödsinn zu haben.
So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:
Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.
Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehr, noe.ORF.at/feuerwehr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.