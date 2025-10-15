Moderatoren „schnupperten“ Atemluft bei Florianis

„Leistung und Mut“

„Es war ein echtes Erlebnis, zu spüren, welche Leistung und welch ein Mut hier von den freiwilligen Feuerwehrmitgliedern aufgebracht wird – und das machen sie in ihrer Freizeit!“, schildert Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler seine Eindrücke. Damit zeigt man sich auch bestärkt, die niederösterreichischen Feuerwehren mit der gemeinsamen Challenge von „Krone“ und ORF NÖ vor den Vorhang zu holen.