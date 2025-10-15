Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr-Challenge

Moderatoren „schnupperten“ Atemluft bei Florianis

Niederösterreich
15.10.2025 13:00
„In voller Montur“ musste man sich bei geringer Sicht durch den Parkour kämpfen.
„In voller Montur“ musste man sich bei geringer Sicht durch den Parkour kämpfen.(Bild: Imre Antal)

„Krone NÖ“ und der ORF NÖ rufen gemeinsam die 105.000 Mitglieder in den rund 1700 Feuerwehren zur großen Challenge auf. Um bessere Eindrücke aus der umfassenden Tätigkeit der Freiwilligen zu bekommen, wurde nun die Stadtfeuerwehr St. Pölten besucht. „Ein echtes Erlebnis“, meint Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler.

0 Kommentare

„Atemluft geschnuppert“ haben zwölf Moderatoren von Radio NÖ gemeinsam mit der „Krone“ bei der Feuerwehr St. Pölten. Mit der Atemschutzausrüstung „in voller Montur“ musste der Brandparkour, der sich im Keller des Feuerwehrhauses befindet, durchquert werden.

Lesen Sie auch:
Kreative Ideen: Die Kameraden von der Freiwillige Feuerwehr Schwarzenau im Bezirk Zwettl probten ...
Mitmachen lohnt sich
Startschuss für die große Feuerwehr-Challenge!
06.10.2025
Feuerwehren aufgepasst
„Eine Challenge, die Sinn macht und sich lohnt“
05.10.2025
So kann man mitmachen
Niederösterreichs große Feuerwehr-Challenge
14.10.2025

Auch der Verkehrsunfall mit Menschenrettung wurde mittels Luftdruck- Spreitzer und Bergeschere geübt. Sorgsam wurden von einem Autowrack Teile so weit entfernt, um zum hypothetisch Verunfallten vorzudringen und ihn bergen zu können.

„Leistung und Mut“
„Es war ein echtes Erlebnis, zu spüren, welche Leistung und welch ein Mut hier von den freiwilligen Feuerwehrmitgliedern aufgebracht wird – und das machen sie in ihrer Freizeit!“, schildert Radio-NÖ-Programmchef Karl Trahbüchler seine Eindrücke. Damit zeigt man sich auch bestärkt, die niederösterreichischen Feuerwehren mit der gemeinsamen Challenge von „Krone“ und ORF NÖ vor den Vorhang zu holen.

Bei der großen Feuerwehr-Challenge mitmachen, und eines von drei Feuerwehr-Fest-Pakten im Wert von je 10.000 Euro gewinnen!

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.011 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
211.304 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
121.213 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf