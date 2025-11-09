Kardashian (noch) keine Anwältin – gibt nicht auf!

Harter Dämpfer für Kim Kardashian (45)! Die Reality-Queen, Unternehmerin und SKIMS-Gründerin hat die Anwaltsprüfung in Kalifornien nicht bestanden. Dabei spielt sie in ihrer neuen Hulu-Serie „All’s Fair“ gerade eine topgestylte Scheidungsanwältin – im echten Leben aber muss sie weiter pauken.
In einer ehrlichen Instagram-Story teilte Kardashian in der Nacht auf Sonntag, dass sie die Anwaltsprüfung nicht geschafft hat – und ihre Gefühle: „Nun ja … ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr elegant gekleidete im Fernsehen“, schrieb sie offen.
Die 45-Jährige hatte am 29. und 30. Juli das zweitägige „Bar Exam“, die kalifornische Anwaltsprüfung, abgelegt. Trotz monatelanger Vorbereitung reichte es diesmal nicht.
Doch Aufgeben? Keine Option!
„Sechs Jahre bin ich nun im Jurastudium und gebe immer noch alles, bis ich die Anwaltsprüfung bestanden habe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.“
Knallharte Prüfung – nur 63,6 Prozent bestehen
Das „California Bar Exam“ gilt als eine der schwierigsten Prüfungen der USA.
Fünf Aufsätze, ein 90-Minuten-Test, 200 Multiple-Choice-Fragen – Nervenkitzel pur! Im Februar lag die Bestehensquote laut „California State Bar“ bei gerade mal 63,6 Prozent. Rund 16.000 Kandidatinnen und Kandidaten treten jedes Jahr an.
Kims Traum: In Papas Fußstapfen treten
Kim Kardashians Weg zur Juristin begann schon 2018. Inspiriert von ihrem Vater, dem legendären O.J.-Simpson-Anwalt Robert Kardashian, startete sie eine juristische Ausbildung in einer Kanzlei in San Francisco – ein alternativer Weg, der in Kalifornien erlaubt ist.
Seitdem setzt sie sich für Gefängnisreformen und Begnadigungen ein, half unter anderem Alice Marie Johnson und Chris Young, ihre Strafen zu verkürzen.
Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als „Baby Bar“ bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss.
Einmal ist keinmal! Auf geht‘s!
Jetzt will Kim beim nächsten Versuch endlich durchstarten und die Anwaltsprüfung einsacken. „Kurz vor dem Ziel zu scheitern ist kein Scheitern – es ist Ansporn. Ich war so nah dran, die Prüfung zu bestehen, und das motiviert mich nur noch mehr. Auf geht’s!“
Ob auf dem roten Teppich oder im Gerichtssaal – Kim Kardashian zeigt einmal mehr: Diese Frau gibt niemals auf!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.