Kardashian (noch) keine Anwältin – gibt nicht auf!

Seitdem setzt sie sich für Gefängnisreformen und Begnadigungen ein, half unter anderem Alice Marie Johnson und Chris Young, ihre Strafen zu verkürzen.

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als „Baby Bar“ bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss.