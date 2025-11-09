Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Durchgefallen!

Kardashian (noch) keine Anwältin – gibt nicht auf!

Society International
09.11.2025 13:11
In der Hulu-Serie „All‘s Fair“ spielt Kardashian eine Scheidungsanwältin – auch im echten Leben ...
In der Hulu-Serie „All‘s Fair“ spielt Kardashian eine Scheidungsanwältin – auch im echten Leben arbeitet sie daran, Anwältin zu werden.(Bild: Hulu)

Harter Dämpfer für Kim Kardashian (45)! Die Reality-Queen, Unternehmerin und SKIMS-Gründerin hat die Anwaltsprüfung in Kalifornien nicht bestanden. Dabei spielt sie in ihrer neuen Hulu-Serie „All’s Fair“ gerade eine topgestylte Scheidungsanwältin – im echten Leben aber muss sie weiter pauken. 

0 Kommentare

In einer ehrlichen Instagram-Story teilte Kardashian in der Nacht auf Sonntag, dass sie die Anwaltsprüfung nicht geschafft hat – und ihre Gefühle: „Nun ja … ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr elegant gekleidete im Fernsehen“, schrieb sie offen.

Die 45-Jährige hatte am 29. und 30. Juli das zweitägige „Bar Exam“, die kalifornische Anwaltsprüfung, abgelegt. Trotz monatelanger Vorbereitung reichte es diesmal nicht.

Doch Aufgeben? Keine Option!
„Sechs Jahre bin ich nun im Jurastudium und gebe immer noch alles, bis ich die Anwaltsprüfung bestanden habe. Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur noch mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit.“

In ihrer Instagram-Story teilte Kim Kardashian, dass sie ihre Anwaltsprüfung (noch) nicht ...
In ihrer Instagram-Story teilte Kim Kardashian, dass sie ihre Anwaltsprüfung (noch) nicht geschafft hat – aber nicht aufgeben wird!(Bild: www.instagram.com/kimkardashian)

Knallharte Prüfung – nur 63,6 Prozent bestehen
Das „California Bar Exam“ gilt als eine der schwierigsten Prüfungen der USA.

Fünf Aufsätze, ein 90-Minuten-Test, 200 Multiple-Choice-Fragen – Nervenkitzel pur! Im Februar lag die Bestehensquote laut „California State Bar“ bei gerade mal 63,6 Prozent. Rund 16.000 Kandidatinnen und Kandidaten treten jedes Jahr an.

Lesen Sie auch:
Schauspielerin und Komödiantin Amy Schumer kommentierte die Bilder kurz und prägnant mit dem ...
Venus am Meer
Kim Kardashian: Botticelli-Moment im „Naked Dress“
08.11.2025
„Krone“-Serien-Kritik
Kardashian als TV-Anwältin? Einspruch, Euer Ehren!
08.11.2025

Kims Traum: In Papas Fußstapfen treten
Kim Kardashians Weg zur Juristin begann schon 2018. Inspiriert von ihrem Vater, dem legendären O.J.-Simpson-Anwalt Robert Kardashian, startete sie eine juristische Ausbildung in einer Kanzlei in San Francisco – ein alternativer Weg, der in Kalifornien erlaubt ist.

Seitdem setzt sie sich für Gefängnisreformen und Begnadigungen ein, half unter anderem Alice Marie Johnson und Chris Young, ihre Strafen zu verkürzen. 

Im Jahr 2021 schaffte Kardashian das als „Baby Bar“ bekannte erste Jus-Examen im vierten Anlauf. Im Mai 2025 feierte sie dann ihren Studienabschluss.

Kim Kardashian ist Reality-Star, Unternehmerin, Schauspielerin – und jetzt fehlt nur noch die ...
Kim Kardashian ist Reality-Star, Unternehmerin, Schauspielerin – und jetzt fehlt nur noch die Anwaltsprüfung, um auch als Anwältin arbeiten zu können.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Einmal ist keinmal! Auf geht‘s!
Jetzt will Kim beim nächsten Versuch endlich durchstarten und die Anwaltsprüfung einsacken. „Kurz vor dem Ziel zu scheitern ist kein Scheitern – es ist Ansporn. Ich war so nah dran, die Prüfung zu bestehen, und das motiviert mich nur noch mehr. Auf geht’s!“

Ob auf dem roten Teppich oder im Gerichtssaal – Kim Kardashian zeigt einmal mehr: Diese Frau gibt niemals auf!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
137.708 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.521 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
107.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Society International
Durchgefallen!
Kardashian (noch) keine Anwältin – gibt nicht auf!
Abschied auf Raten
Fanta 4 planen letzte Tournee – auch in Österreich
Venus am Meer
Kim Kardashian: Botticelli-Moment im „Naked Dress“
Damian Hardung
„Maxton Hall“-Star klügster Hottie Deutschlands?
Wie viele kennen Sie?
Diese Stars sind für die meisten Grammys nominiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf