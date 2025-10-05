„Eine Challenge, die Sinn macht und sich lohnt“

Und kaum jemand im weiten Land kennt diese besser als der Floriani-Chef, der nicht nur diese Funktion bereits seit zwölf Jahren mit Herz und Seele lebt, sondern selbst auch bereits im zarten Alter von 13 Jahren der Feuerwehr beigetreten ist. Was sich seit damals neben der Technik am meisten geändert hat? „Sicherlich die Zeit. Sie ist eines der wichtigsten Güter für jeden geworden“, weiß Fahrafellner. Darauf haben die Feuerwehren speziell reagiert. „Ganz wichtig ist es, die Familien einzubinden. Ich denke, das ist uns gut gelungen, die Zahlen geben uns auf alle Fälle recht“, berichtet Fahrafellner von mittlerweile 105.000 Freiwilligen im Land – Tendenz steigend!