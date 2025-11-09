788 Mio. Menschen von Nierenkrankheit betroffen

Österreich unter dem globalen Durchschnitt

Grundsätzlich betreffen Nierenkrankheiten auch viele Menschen in Staaten mit einem hohen Durchschnittseinkommen, etwa in Japan. Österreich liegt mit 9,6 Prozent unter dem globalen Durchschnitt. Die Forscher werteten für die Studie mehr als 2.200 Datenquellen aus, darunter Melderegister, Register für Nierenversagen und Haushaltsbefragungen. Aus diesen Daten erstellten sie mit einem Computermodell Werte für 204 Länder und Territorien.