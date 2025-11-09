Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Winter in Sicht

Neue Woche bringt Saharastaub und bis zu 18 Grad

Österreich
09.11.2025 13:22
Etwas trüb zeigt sich zum Wochenende hin der Himmel. Schuld daran ist Saharastaub.
Etwas trüb zeigt sich zum Wochenende hin der Himmel. Schuld daran ist Saharastaub.(Bild: HELMUT PORTENKIRCHNER – stock.adobe.com)

Nach einem leichten Temperaturdämpfer zum Start der neuen Woche klettert die Thermometermarke wieder fleißig in die Höhe. Bis zu 18 Grad werden – je nach Sonnenschein – im Laufe der Woche erreicht. Dazu gesellt sich allerdings auch Saharastaub, der den blauen Himmel trübt.

0 Kommentare

Am Montag zieht das zuletzt wetterbestimmende Tief erst einmal nach Nordosten ab, so die Geosphere-Prognose. Dort ist meist noch mit dichten Wolken und ein wenig Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf setzt sich dann langsam die Sonne durch, im Westen und im Süden lacht sie bereits weit früher vom Himmel. Allerdings können sich besonders im Rheintal sowie in Beckenlagen im Süden und im Südosten auch ein paar Nebelfelder halten. Der Wind weht meist nur schwach und nach Frühtemperaturen zwischen minus drei bis plus sechs Grad sind im Laufe des Tages acht bis zwölf Grad angesagt, die Schneefallgrenze liegt bei 1300 bis 1600 Meter Seehöhe.

Über den Niederungen und in den Tälern liegen am Dienstag zunächst recht verbreitet Nebel und Hochnebel, abseits davon ziehen hohe Schleierwolken über den Himmel. Später setzt sich vielerorts die Sonne durch, jedoch ziehen mit einer Störungszone im Norden und Osten zeitweise wieder ein paar dichte Wolkenfelder über den Himmel und mitunter sind kurze Schauer möglich. Die Schneefallgrenze steigt auf rund 1800 Meter Seehöhe. Die Frühwerte liegen zwischen minus fünf bis plus vier Grad und erreichen je nach Sonne sechs bis zwölf Grad.

Am Mittwoch dominieren zunächst in Tälern, Becken und Senken einige Nebel- oder Hochnebelfelder. Außerhalb davon und nach deren Auflösung scheint die Sonne von einem meist wolkenlosen Himmel. Allenfalls ein paar dünne Schleierwolken können vereinzelt gesichtet werden. Der Wind weht generell nur schwach, die Frühtemperaturen umspannen minus drei bis plus fünf Grad, die Tageshöchsttemperaturen dann sieben bis 15 Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
6° / 11°
10 km/h
00:25 h
50 %
Symbol stark bewölkt
7° / 11°
18 km/h
01:32 h
50 %
Symbol wolkig
7° / 12°
8 km/h
05:15 h
45 %
Symbol wolkig
4° / 12°
6 km/h
05:21 h
35 %
Symbol Nebel
3° / 10°
6 km/h
03:38 h
< 5 %
Symbol Nebel
4° / 7°
8 km/h
00:10 h
< 5 %
Symbol bedeckt
3° / 8°
8 km/h
00:40 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
4° / 9°
7 km/h
01:52 h
50 %
Symbol leichter Regen
4° / 6°
15 km/h
00:02 h
65 %
Symbol stark bewölkt
0° / 5°
15 km/h
03:11 h
50 %
Wien
Symbol bedeckt
2° / 7°
8 km/h
01:09 h
50 %
Symbol bedeckt
4° / 8°
14 km/h
01:13 h
50 %
Symbol stark bewölkt
7° / 11°
14 km/h
03:13 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 10°
17 km/h
04:03 h
35 %
Symbol heiter
2° / 10°
8 km/h
06:47 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 8°
6 km/h
02:12 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
7 km/h
02:10 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 10°
11 km/h
03:52 h
50 %
Symbol Regen
2° / 4°
10 km/h
00:00 h
85 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
16 km/h
03:27 h
50 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
6° / 10°
6 km/h
00:10 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 11°
5 km/h
01:08 h
55 %
Symbol wolkig
5° / 13°
5 km/h
05:14 h
45 %
Symbol wolkig
2° / 11°
5 km/h
05:55 h
30 %
Symbol wolkig
2° / 10°
8 km/h
05:12 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 8°
8 km/h
00:14 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 9°
8 km/h
03:52 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 9°
8 km/h
02:02 h
50 %
Symbol leichter Regen
4° / 6°
19 km/h
00:14 h
60 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
16 km/h
02:07 h
50 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
4° / 5°
3 km/h
00:08 h
45 %
Symbol bedeckt
5° / 8°
5 km/h
00:18 h
55 %
Symbol stark bewölkt
6° / 10°
5 km/h
02:51 h
45 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
5 km/h
02:29 h
35 %
Symbol heiter
2° / 10°
5 km/h
07:14 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 8°
4 km/h
04:20 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 12°
3 km/h
05:11 h
10 %
Symbol wolkig
1° / 11°
5 km/h
05:59 h
50 %
Symbol Regen
3° / 4°
6 km/h
00:03 h
90 %
Symbol bedeckt
-3° / 3°
11 km/h
01:33 h
50 %
Linz
Symbol bedeckt
7° / 11°
3 km/h
00:16 h
45 %
Symbol heiter
3° / 12°
5 km/h
08:24 h
50 %
Symbol heiter
3° / 11°
4 km/h
06:47 h
40 %
Symbol heiter
1° / 13°
3 km/h
06:50 h
10 %
Symbol heiter
1° / 12°
4 km/h
08:12 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 11°
3 km/h
05:27 h
< 5 %
Symbol heiter
2° / 17°
3 km/h
07:04 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
1° / 14°
4 km/h
02:58 h
45 %
Symbol leichter Regen
4° / 8°
4 km/h
00:08 h
70 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 7°
5 km/h
03:36 h
50 %
Graz
Symbol bedeckt
5° / 9°
3 km/h
00:00 h
35 %
Symbol heiter
2° / 11°
5 km/h
08:57 h
50 %
Symbol heiter
2° / 10°
4 km/h
07:00 h
30 %
Symbol heiter
1° / 11°
4 km/h
07:03 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 10°
4 km/h
07:09 h
< 5 %
Symbol heiter
-0° / 10°
4 km/h
07:24 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 13°
4 km/h
06:44 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-0° / 13°
5 km/h
01:16 h
50 %
Symbol bedeckt
3° / 10°
5 km/h
01:52 h
75 %
Symbol wolkig
0° / 6°
5 km/h
05:24 h
55 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
2° / 4°
6 km/h
00:51 h
30 %
Symbol Regen
4° / 8°
7 km/h
00:35 h
85 %
Symbol wolkig
6° / 11°
5 km/h
06:09 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 12°
8 km/h
05:18 h
30 %
Symbol wolkenlos
1° / 12°
7 km/h
08:48 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
1° / 15°
9 km/h
08:55 h
< 5 %
Symbol wolkig
5° / 18°
9 km/h
06:08 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 16°
7 km/h
03:24 h
50 %
Symbol Regen
4° / 4°
7 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 4°
6 km/h
02:05 h
50 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
-2° / 12°
4 km/h
09:22 h
< 5 %
Symbol bedeckt
0° / 9°
4 km/h
01:19 h
60 %
Symbol heiter
4° / 12°
6 km/h
08:21 h
25 %
Symbol wolkig
2° / 12°
4 km/h
05:42 h
25 %
Symbol heiter
-0° / 13°
5 km/h
07:00 h
< 5 %
Symbol heiter
0° / 14°
3 km/h
07:28 h
< 5 %
Symbol heiter
1° / 18°
5 km/h
08:23 h
< 5 %
Symbol bedeckt
1° / 15°
6 km/h
01:27 h
50 %
Symbol leichter Regen
5° / 7°
2 km/h
00:11 h
75 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
6 km/h
01:55 h
50 %
Innsbruck
Symbol stark bewölkt
2° / 8°
7 km/h
03:50 h
< 5 %
Symbol leichter Regen
5° / 7°
8 km/h
00:41 h
75 %
Symbol heiter
4° / 9°
6 km/h
07:41 h
20 %
Symbol wolkig
4° / 11°
7 km/h
04:30 h
30 %
Symbol wolkig
4° / 13°
6 km/h
05:19 h
< 5 %
Symbol heiter
5° / 15°
8 km/h
07:27 h
< 5 %
Symbol heiter
7° / 15°
7 km/h
07:02 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
5 km/h
02:57 h
50 %
Symbol Regen
6° / 6°
8 km/h
00:02 h
90 %
Symbol wolkig
-2° / 2°
6 km/h
04:50 h
45 %
Bregenz
Wetterdaten:

Ruhiges Herbstwetter erwartet uns auch am Donnerstag, mit teils zähem Nebel in den Niederungen und viel Sonnenschein außerhalb und oberhalb davon. Der Himmel zeigt sich allerdings dabei nicht mehr überall strahlend blau, denn es mischt Saharastaub mit und sorgt für leichte Eintrübungen. Es bleibt schwach windig bei Frühtemperaturen von minus drei bis plus sechs Grad und Tageshöchsttemperaturen bei meist bei neun bis 17 Grad, im Westen örtlich sogar noch darüber.

Das ruhige Hochdruckwetter setzt sich auch am Freitag fort. Wieder gibt es in den Niederungen oft zähen Nebel- und Hochnebel, während oberhalb und außerhalb davon die Sonne scheint. Einmal mehr wird der Saharastaub zum Spielverderber, der den Himmel milchig erscheinen lässt. Es bleibt schwach windig. Frühtemperaturen meist minus vier bis plus vier Grad. Tageshöchsttemperaturen nur acht bei beständigem Nebel und um 18 Grad in Mittelgebirgslagen und bei längerem Sonnenschein im Westen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
137.708 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.521 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
107.018 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Österreich
Kein Winter in Sicht
Neue Woche bringt Saharastaub und bis zu 18 Grad
Zeugen gesucht
„Rosenkavalier“ überfiel Blumenladen in Dornbirn
Schutz vor Vogelgrippe
Wenn das Futter den falschen Gast in den Zoo lockt
Krone Plus Logo
Kinder entschieden
Martinsumzug am Morgen bringt Eltern auf die Palme
Showdown in Favoriten
Streit um Frau endete in Wien mit Messerstichen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf