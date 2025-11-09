Neue Woche bringt Saharastaub und bis zu 18 Grad

Am Montag zieht das zuletzt wetterbestimmende Tief erst einmal nach Nordosten ab, so die Geosphere-Prognose. Dort ist meist noch mit dichten Wolken und ein wenig Regen zu rechnen. Im Tagesverlauf setzt sich dann langsam die Sonne durch, im Westen und im Süden lacht sie bereits weit früher vom Himmel. Allerdings können sich besonders im Rheintal sowie in Beckenlagen im Süden und im Südosten auch ein paar Nebelfelder halten. Der Wind weht meist nur schwach und nach Frühtemperaturen zwischen minus drei bis plus sechs Grad sind im Laufe des Tages acht bis zwölf Grad angesagt, die Schneefallgrenze liegt bei 1300 bis 1600 Meter Seehöhe.