Russische Jets dringen erneut in NATO-Luftraum ein

EU beschloss neues Sanktionspaket gegen Russland

Die Staats- und Regierungschefs hatten bei dem Spitzentreffen über die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Kurz zuvor war auch ein neues Paket mit Sanktionen gegen Moskau beschlossen worden. In den Schlussfolgerungen des Gipfels verurteilten die EU-Staats- und Regierungschefs die Verletzung des Luftraums mehrerer Mitgliedstaaten und betonten, wie wichtig es sei, die Verteidigung aller Land-, Luft- und Seegrenzen der EU sicherzustellen. Die Verteidigungsbereitschaft Europas soll bis 2030 entscheidend verbessert werden.