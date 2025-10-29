Kreml überrascht EU mit neuem Friedens-Vorschlag

Moskau will Westen zu No-Go-Szenario bewegen

Der russische Außenminister will seine Angebote als Teil der Sicherheitsgarantien für die Ukraine darstellen, an denen nicht nur der Westen, sondern auch Moskau beteiligt wäre. Das war für Kiew sowie für den Westen bisher ein No-Go-Szenario. Nun versucht Lawrow, Sicherheitsgarantien für Europa ins Spiel zu bringen, damit europäische Länder für schwächere Garantien für die Ukraine gewonnen werden können.