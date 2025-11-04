Geduld am Ende! Vinicius muss Real wohl verlassen

Auch Perez hilft nicht mehr

Hintergrund und Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist demnach der Clasico-Eklat. Der Offensivspieler hat sich im Match gegen Barcelona Ende Oktober heftig über seine Auswechslung beschwert. Am folgenden Tag erschien ein „The Athletic“-Text, in dem eine „der Mannschaft nahestehende“ Person berichtet, dass einige Spieler Probleme mit Trainer Xabi Alonso hätten – inklusive heftiger Kritik am Coach.