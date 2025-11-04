Vorteilswelt
Nach Clasico-Eklat

Geduld am Ende! Vinicius muss Real wohl verlassen

Fußball International
04.11.2025 11:42
Muss Vinicius Junior Real Madrid im Sommer verlassen?
Muss Vinicius Junior Real Madrid im Sommer verlassen?(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

Vinicius Junior muss Real Madrid offenbar am Ende der Saison verlassen. Demnach hätten die Klub-Verantwortlichen die Entscheidung nach dem Clasico-Eklat gefällt. Die Devise lautet dabei: Kein Spieler tanzt Real Madrid auf der Nase herum. 

Nicht nur bei den britischen Royals werden derzeit offenbar Adelstitel entzogen – auch bei Real Madrid scheint man nun drastisch durchzugreifen. Denn wie „Sportbild“ berichtet, soll Vinicius Junior sich ab Sommer 2026 nicht mehr als „Königlicher“ bezeichnen dürfen. 

Lesen Sie auch:
Was ist heute für Kylian Mbappé und seine Kameraden von Real Madrid drinnen?
Champions League
LIVE ab 21 Uhr: Konferenz mit Juve, Real und PSV
04.11.2025
Besondere Real-Aktion
„Vermissen dich so sehr!“ Gänsehaut vor CL-Kracher
04.11.2025
Drohte mit Abschied
Vinicius Jr. äußert sich zu Ausraster im „Clasico“
28.10.2025

Die Klub-Verantwortlichen haben demnach keine Lust mehr, dass der Brasilianer ihnen auf der Nase herumtanzt. Die Devise lautet: Kein Spieler ist größer als Real Madrid. Deshalb hat man nun offenbar die Entscheidung getroffen, dass Vinicius nicht mehr zum Verein passt und abgegeben werden soll.

Auch Perez hilft nicht mehr
Hintergrund und Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist demnach der Clasico-Eklat. Der Offensivspieler hat sich im Match gegen Barcelona Ende Oktober heftig über seine Auswechslung beschwert. Am folgenden Tag erschien ein „The Athletic“-Text, in dem eine „der Mannschaft nahestehende“ Person berichtet, dass einige Spieler Probleme mit Trainer Xabi Alonso hätten – inklusive heftiger Kritik am Coach. 

Intern hegt man den Verdacht, dass dieser Artikel vom Vinicius-Lager forciert wurde. Obwohl Klub-Präsident Florentino Perez als Unterstützer des 25-Jährigen gilt, soll die Entscheidung bereits fix sein. Im Sommer will man noch möglichst viel Einnahmen lukrieren.  

