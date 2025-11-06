Woman gave up her apartment
Fraud victim stands in front of music star with moving van
A curious case of fraud has come to an end in Carinthia: A 76-year-old German woman gave up her apartment and her entire life back home and was suddenly standing in front of the house of the love of her life - Gottfried Würcher from the Nockis.
"Hello Friedl, I'm standing in front of your house now" - the pensioner (76) had blissfully driven up to her house in Carinthia with a fully packed removal van. In the firm belief that she would finally be able to move in with the love of her life, Nockis frontman Gottfried Würcher.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.