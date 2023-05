Sam Smith: Sex, Satan und Selbstbestimmung

Bis die aber richtig in Gang kommt, vergeht einige Zeit. Mehr als die Hälfte des Sets füttert Smith mit den - zugegeben großartigen - Balladen aus der Vergangenheit, doch etwas mehr Durchmischung und ein mutigerer Spannungsbogen hätten in der Rückschau einen schlankeren Fuß gemacht. Eine der Tänzerinnen enthüllt zu Beginn eine überdimensionale, vollvergoldete Buddha-Statue, die auch Sam Smith selbst sein könnte, aus deren Becken die Diva steigt und mit den bekannten Top-Hits „Stay With Me“, „I’m Not The Only One“ und „Like I Can“ so ins Set steigt, dass die Fans sofort mühelos den Gesang übernehmen. Die Show ist in die drei Hauptakte „Love“, „Beauty“ und „Sex“ geteilt, inhaltlich vermischt sich alles. So spielt Smith im „Beauty“-Akt das mit einem schönen Gospel-Ende verzierte „Love Goes“, während sich die Tänzerinnen und Tänzer bei „I’m Not Here To Make Friends“ in sexuell eindeutigen Positionierungen üben und den Schlussakt „Sex“ schon verfrüht vorwegnehmen. Eh egal.