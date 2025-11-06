Sie spielt die Sünderin und findet sich selbst

Beim Publikum wird kein Auge trocken bleiben

Die Figur Maria Magdalena wurde oft mit Legenden ausgeschmückt. Mal wurde als fußwaschende Sünderin im Lukas-Evangelium identifiziert, mal als Prostituierte oder Geliebte Jesu interpretiert. „In vielen Darbietungen ist Maria Magdalena eine Frau, die nur weint und leidet, weil Jesus stirbt. In unserer Aufführung begreift das Publikum, wie unglaublich stark sie gewesen sein muss, um Jesus, der Liebe ihres Lebens, beistehen zu können, selbst dann, als er am Kreuz hing“, sagt Dunst. Nicht umsonst sei diese liturgische Gestalt 2016 von der Katholischen Kirche als „Apostelin der Apostel“ aufgewertet worden und gelte als erste Zeugin der Auferstehung.