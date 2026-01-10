73-Jährige fiel auf falsche Polizisten herein

Übergabe in Wiener Neustadt

Kurz darauf schaltete sich ein Mann ein, der sich als Rechtsanwalt beziehungsweise Staatsanwalt ausgab. Im Hintergrund war eine weinende Frau zu hören, die als Tochter dargestellt wurde. Die Anrufer setzten die Pensionistin massiv unter Zeitdruck. Schließlich übergab sie den Bargeldbetrag an einem vereinbarten Treffpunkt in Wiener Neustadt an einen unbekannten Mann. Erst nachdem die Geldübergabe erfolgt war, konnte die Frau ihre tatsächliche Tochter erreichen. Der Betrug wurde erkannt, das Geld war zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits weg.