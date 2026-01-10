Nächstgelegener Nahversorger rückt in die Ferne

Am heutigen Samstag um 13 Uhr sperrt der Billa in Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, zu. Und erst am 2. Juni wieder auf. Die Filiale wird runderneuert. Bis dahin müssen die 3000 Einwohner der Marktgemeinde zu Nahversorgern nach Müllendorf, Neufeld an der Leitha oder nach Pöttsching ausweichen – für Menschen, denen kein fahrbarer Untersatz zur Verfügung steht, ein ziemliches Problem.