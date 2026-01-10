Vorteilswelt
Schauplatz Steinbrunn

Nächstgelegener Nahversorger rückt in die Ferne

Burgenland
10.01.2026 11:00
Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer und Vereinsobmann Erwin Glamm beim vorerst letzten ...
Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer und Vereinsobmann Erwin Glamm beim vorerst letzten Einkauf in Steinbrunn.(Bild: Harald Schume)

Die Billa-Filiale, das einzige Lebensmittelgeschäft in Steinbrunn, wird wegen Umbaus bis Juni geschlossen. Die Gemeinde schafft Abhilfe für „nicht mobile“ Einwohner.

Am heutigen Samstag um 13 Uhr sperrt der Billa in Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, zu. Und erst am 2. Juni wieder auf. Die Filiale wird runderneuert. Bis dahin müssen die 3000 Einwohner der Marktgemeinde zu Nahversorgern nach Müllendorf, Neufeld an der Leitha oder nach Pöttsching ausweichen – für Menschen, denen kein fahrbarer Untersatz zur Verfügung steht, ein ziemliches Problem.

„Miteinander – Füreinander“
Nun legt Bürgermeisterin Isabella Radatz-Grauszer (SPÖ) einen Lösungsvorschlag auf den Tisch: Mit dem ortsansässigen gemeinnützigen Verein „Miteinander – Füreinander“ wurde eine Kooperation vereinbart. Nach telefonischer Kontaktaufnahme werden die „nicht mobilen“ Einkäufer einmal pro Woche von daheim abgeholt, von den ehrenamtlichen Chauffeuren ins Geschäft ihrer Wahl gebracht und wieder heimgeführt.

Voraussetzung, um diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, ist eine Vereinsmitgliedschaft, erklärt Obmann Erwin Glamm. Die kommt auf 50 Euro. Radatz-Grauszer rechnet vor: Bis 2. Juni sind’s 20 Wochen. 50 dividiert durch 20 macht also 2,50 Euro pro Fahrt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Service auf reges Interesse stößt“, so die Ortschefin.

Porträt von Harald Schume
Harald Schume
Folgen Sie uns auf