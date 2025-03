„Ukraine bewegt sich in Richtung Diktatur“

Feindschaft reicht weiter zurück

Parteifreunde Poroschenkos vermuten aber, dass Selenskyj einfach einen scharfen Konkurrenten mundtot machen will. Der Konflikt zwischen Selenskyj und Poroschenko reicht noch in die Zeit vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine zurück. Es gab mehrere Ermittlungsverfahren gegen den westlich orientierten Poroschenko, der bei der letzten Wahl Selenskyj unterlegen war.