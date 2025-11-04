Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Kammer-Bärendienst | Lauter Alarm

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Kammer-Bärendienst. Was für ein Bärendienst, den die Wirtschaftskammer sich selbst, ihren Angestellten, aber auch der Wirtschaft insgesamt und der gesamten Sozialpartnerschaft leistet: 4,2 Prozent Gehaltplus für ihre Mitarbeiter – die im Vergleich mit allen anderen bereits erzielten Lohnabschlüssen für 2026 großzügigste Anpassung. Und das ausgerechnet bei jener Institution, die ansonsten immer wieder „Lohnzurückhaltung“ einfordert. Mit gehörigem Abstand schafft es das Wirtschaftskammer-Gegenstück Arbeiterkammer mit einem Gehaltsplus von 2,9 Prozent auf Platz 2 in diesem unrühmlichen Ranking und liegt damit auch noch knapp über der zugrundeliegenden Inflation. Die Wirtschaftskammer versucht ihre fette Erhöhung zu rechtfertigen: Das satte Plus käme nicht durch Verhandlungen, sondern durch eine von allen Fraktionen beschlossene Formel zusammen. Als ob diese Formel nicht änderbar oder aussetzbar wäre. Offenbar ist man sich der katastrophalen Wirkung noch nicht bewusst.

0 Kommentare

Ganz ganz lauter Alarm. Die Kritik an der Wirtschaftskammer ist eine außerordentlich laute. Selbst aus der Industriellenvereinigung, als deren „lustige Schwester“ Claus Pándi in seinem Kommentar in der Mittwoch-„Krone“ die Wirtschaftskammer bezeichnet, heißt es, diese Gehaltserhöhung sei „ein fatales Signal“. Pándi schreibt: „Da erhöht man sich unter dem weltberühmten Multipräsidenten Harald Mahrer gleich einmal selbst die Gehälter um 4,2 Prozent. Motto: Nur weil’s der Wirtschaft schlecht geht, muss ja nicht gleich die Kammer leiden.“ Doch die Kammer leidet, sie weiß es nur noch nicht so wirklich. Man sehe sich allein die aktuelle „Frage des Tages“ der „Krone“ an. Da wollten wir wissen, ob nach dem satten Gehaltplus für Wirtschaftskammer-Mitarbeiter die Kammerumlage abgeschafft werden solle. Mehr als 90 Prozent sagten dazu ja. Ein ganz ganz lauter Alarm.

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

In der SPÖ-Zentrale in der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt rauchen die Köpfe. Die Partei ...
Rotes Rumoren
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
Mirza und Elvira Civic gaben sich im Oktober das Ja-Wort.
Letzten Wunsch erfüllt
Liebespaar heiratete auf Intensivstation in NÖ
Die Stewardess lebte mit ihrem Freund hier in Wien-Brigittenau: Ihre Todesursache ist nach wie ...
Krone Plus Logo
Todeskrimi in Wien
Mama: „Habe Aurora gesagt, dass er gefährlich ist“
Der verletzte Bub wurde nach der Erstversorgung vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen ...
Dreijähriger im Spital
Kleinkind stürzte von Mauer auf Kopf: Reanimation
Reisende warten in einer leeren Abflughalle am Flughafen Brüssel-Zaventem, nachdem der ...
Alarm am Himmel
Wieder Drohnensichtung: Flughafen Brüssel gesperrt
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.542 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
136.733 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
130.404 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Rotes Rumoren
„Hütte soll ruhig brennen“: In der SPÖ lodert es
Treffen mit Führung
SOS-Kinderdorf: Krisengipfel im Tiroler Landhaus
Gesundheit in Not:
Wenn Versorgung versagt und Leid sichtbar wird!
Tausende Ausfälle
US-Shutdown: „Massenchaos“ im Flugverkehr droht
Tirols Alt-LH geehrt
Dornauer: Platter als nächster Bundespräsident?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf