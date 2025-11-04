Kammer-Bärendienst | Lauter Alarm

Ganz ganz lauter Alarm. Die Kritik an der Wirtschaftskammer ist eine außerordentlich laute. Selbst aus der Industriellenvereinigung, als deren „lustige Schwester“ Claus Pándi in seinem Kommentar in der Mittwoch-„Krone“ die Wirtschaftskammer bezeichnet, heißt es, diese Gehaltserhöhung sei „ein fatales Signal“. Pándi schreibt: „Da erhöht man sich unter dem weltberühmten Multipräsidenten Harald Mahrer gleich einmal selbst die Gehälter um 4,2 Prozent. Motto: Nur weil’s der Wirtschaft schlecht geht, muss ja nicht gleich die Kammer leiden.“ Doch die Kammer leidet, sie weiß es nur noch nicht so wirklich. Man sehe sich allein die aktuelle „Frage des Tages“ der „Krone“ an. Da wollten wir wissen, ob nach dem satten Gehaltplus für Wirtschaftskammer-Mitarbeiter die Kammerumlage abgeschafft werden solle. Mehr als 90 Prozent sagten dazu ja. Ein ganz ganz lauter Alarm.