Kammer-Bärendienst | Lauter Alarm

Kammer-Bärendienst. Was für ein Bärendienst, den die Wirtschaftskammer sich selbst, ihren Angestellten, aber auch der Wirtschaft insgesamt und der gesamten Sozialpartnerschaft leistet: 4,2 Prozent Gehaltplus für ihre Mitarbeiter – die im Vergleich mit allen anderen bereits erzielten Lohnabschlüssen für 2026 großzügigste Anpassung. Und das ausgerechnet bei jener Institution, die ansonsten immer wieder „Lohnzurückhaltung“ einfordert. Mit gehörigem Abstand schafft es das Wirtschaftskammer-Gegenstück Arbeiterkammer mit einem Gehaltsplus von 2,9 Prozent auf Platz 2 in diesem unrühmlichen Ranking und liegt damit auch noch knapp über der zugrundeliegenden Inflation. Die Wirtschaftskammer versucht ihre fette Erhöhung zu rechtfertigen: Das satte Plus käme nicht durch Verhandlungen, sondern durch eine von allen Fraktionen beschlossene Formel zusammen. Als ob diese Formel nicht änderbar oder aussetzbar wäre. Offenbar ist man sich der katastrophalen Wirkung noch nicht bewusst.
Ganz ganz lauter Alarm. Die Kritik an der Wirtschaftskammer ist eine außerordentlich laute. Selbst aus der Industriellenvereinigung, als deren „lustige Schwester“ Claus Pándi in seinem Kommentar in der Mittwoch-„Krone“ die Wirtschaftskammer bezeichnet, heißt es, diese Gehaltserhöhung sei „ein fatales Signal“. Pándi schreibt: „Da erhöht man sich unter dem weltberühmten Multipräsidenten Harald Mahrer gleich einmal selbst die Gehälter um 4,2 Prozent. Motto: Nur weil’s der Wirtschaft schlecht geht, muss ja nicht gleich die Kammer leiden.“ Doch die Kammer leidet, sie weiß es nur noch nicht so wirklich. Man sehe sich allein die aktuelle „Frage des Tages“ der „Krone“ an. Da wollten wir wissen, ob nach dem satten Gehaltplus für Wirtschaftskammer-Mitarbeiter die Kammerumlage abgeschafft werden solle. Mehr als 90 Prozent sagten dazu ja. Ein ganz ganz lauter Alarm.
