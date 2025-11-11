Massenschlägerei in Ischgl: Messerstich in Brust!

Zu der Massenschlägerei war es bereits am Wochenende gekommen, wie die Polizei erst am Dienstag berichtete. In der Nacht auf Sonntag, gegen 2.50 Uhr, seien sich in einem Lokal mehrere Gäste heftig in die Haare geraten. An der Rauferei beteiligt gewesen seien unter anderem ein 22-jähriger Ungar, zwei Schweizer im Alter von 21 und 25 Jahren und mehrere Einheimische.