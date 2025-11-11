Fall Fabian
TV-Team wird verkohlter Handschuh übergeben
Während eines Drehs eines deutschen Fernsehsenders zum Fall Fabian (8) sorgt ein mutmaßlich neues Beweisstück für Aufsehen. Nur 100 Meter vom Fundort der Leiche des Buben bei einem Tümpel in Klein Upahl wurde ein verbrannter Lederhandschuh gefunden.
Eine Spaziergängerin übergab dem RTL-Team eine schwarze Plastiktüte mit dem verbrannten Handschuh, den sie darin vorsorglich aufgehoben hatte, um mögliche Spuren nicht zu zerstören.
Ob das Fundstück tatsächlich im Zusammenhang mit der Tat steht, ist noch unklar. Dieses wurde inzwischen der Polizei übergeben, die den Gegenstand nun untersucht.
Frau in Untersuchungshaft
Gefunden worden war die verbrannte Leiche des Kindes von einer Spaziergängerin – der Ex-Freundin von Fabians Vater. Die Beziehung bestand laut Medien für etwa vier Jahre und endete im August 2025. Gina H. (29) befindet sich inzwischen wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft.
Ermittler gehen davon aus, dass Fabian noch am Tag seines Verschwindens getötet wurde und er nicht an dem Ort, an dem sein Leichnam entdeckt wurde, ums Leben kam.
Bub war plötzlich weg
Fabian war am 10. Oktober wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war der Achtjährige weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht nach Hause. Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Buben ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst.
