TV-Team wird verkohlter Handschuh übergeben

Bub war plötzlich weg

Fabian war am 10. Oktober wegen Unwohlseins nicht zur Schule gegangen und allein zu Hause geblieben. Als die Mutter von der Arbeit nach Hause kam, war der Achtjährige weg und kam auch zu der sonst üblichen Zeit nicht nach Hause. Die Mutter versuchte zunächst selbst, den Buben ausfindig zu machen und meldete ihn schließlich als vermisst.