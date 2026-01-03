Vorteilswelt
Premier League

Aston Villa nach Heim-3:1 gegen Nottingham Zweiter

Premier League
03.01.2026 16:16
Villa-Mittelfeldler John McGinn freut sich
Villa-Mittelfeldler John McGinn freut sich(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Aston Villa hat sich am Samstag in der englischen Premier League zumindest vorübergehend auf Platz zwei verbessert!

Der Klub aus Birmingham gewann daheim gegen Nottingham Forest durch Tore von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) bzw. Morgan Gibbs-White (61.) mit 3:1.

Aston Villa liegt damit einen Punkt vor Manchester City, das am Sonntag Chelsea empfängt. Auf Spitzenreiter Arsenal fehlen drei Zähler.

Porträt von krone Sport
krone Sport
