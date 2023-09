Sanna Marin: Rückzug aus Politik, neuer London-Job

Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin zieht sich von ihrem Amt als Parlamentarierin zurück. Sie will eine neue Stelle beim Tony Blair Institute antreten, wie sie am Donnerstag bekannt gab. Das Tony Blair Institute for Global Change, wie es vollständig heißt, ist eine gemeinnützige Organisation mit Hauptsitz in London, die Regierungen in der ganzen Welt berät.